Personelle Änderungen

Nach einer dreiwöchigen Winterpause versammelte Trainer Gabor Gallai sein Team am Samstagvormittag zur ersten Trainingseinheit des Jahres am Förderzentrum in St. Leon-Rot. In den kommenden vier Wochen wird sich Frauenfußball-Bundesligist TSG Hoffenheim auf die verbleibenden zehn Saisonspiele vorbereiten, auf dem Programm steht dabei auch ein sechstägiges Trainingslager in Spanien.

Einen Neuzugang gibt es zur Winterpause auch im Trainerteam. Nadine Rolser, zuvor Spiel- und Videoanalystin in der TSG-Akademie, ist neue Co-Trainerin bei den Bundesliga-Frauen. Lena Forscht hat den Verein zum Jahreswechsel aus persönlichen Gründen verlassen.

Vorbereitungsspiele sind geplant gegen den SC Sand und den SC Freiburg. Das erste Bundesliga-Spiel steht dann am 4. Februar gegen den 1. FC Köln an.

Anfang Dezember verlängerte Vanessa Diehm ihren Vertrag bei der TSG Hoffenheim bis 2023, zur Wintervorbereitung rückt die 17-Jährige nun fest von der U20 in den Bundesliga-Kader auf. Das Defensiv-Talent spielt seit 2019 für die TSG und absolvierte in der laufenden Saison alle 13 Spiele in der 2. Frauen-Bundesliga. Vanessa Diehm feierte Ende November ihr Debüt für die deutsche U20-Nationalmannschaft. pik

