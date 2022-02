Ott und Ruck finden richtige Mischung

Harry Ott und Joachim Ruck werden auch in der kommenden Saison 2022/23 als Trainerduo beim A3-Ligisten SV Harthausen in Verantwortung stehen. Für Harry Ott wird es dann die achte Saison als Trainer beim SVH sein, und Joachim Ruck geht als spielender Co-Trainer in seine vierte Runde.

„Unter Harry als Trainer konnten wir uns jedes Jahr fußballerisch weiterentwickeln“ sagt Abteilungsleiter Steffen Landwehr und fährt fort: „Wir sind uns beide einig, dass die Entwicklung noch nicht am Ende ist.“ Landwehr betont, dass nach den vielen gemeinsamen Jahren das Trainerduo in seiner Trainingsarbeit die richtige Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, Disziplin und dem notwendigen Spaß am Spiel findet. „Es sind nicht im geringsten Verschleißerscheinungen zu erkennen. Die beiden sind absolut ein wichtiger Faktor, dass wir als kleiner eigenständiger Verein nach wie vor zwei Mannschaften stellen können. Das kann auch nur funktionieren wenn alle an einem Strang ziehen und die Kameradschaft intakt ist.“

Für die Vorstandschaft und auch für beide aktiven Mannschaften war es der oberste Wunsch mit Ott und Ruck zu verlängern, erklärt der Abteilungsleiter weiter. „Wir sind sehr glücklich mit den beiden auch in die Saison 22/23 zu gehen und natürlich auch ein Stück weit stolz, dass trotz zahlreicher anderer Möglichkeiten die Trainer sich für uns entschieden haben. Wenn man acht Jahre zusammenarbeitet, können weder Trainer noch Verein viel falsch gemacht haben.“ rst

