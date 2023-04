Osterburken lässt aufhorchen

Spvgg. Hainstadt – SV Osterburken 1:4

Hainstadt: Münch, Grimm (83. Reimann), Kraft, Yolcu, Geier, Golderer (71. Hinner), Knapp (74. Müller), Kreuter, Schüßler, Wiese.

Osterburken: Niklas, Jonas Frey (64. Zimmermann), Kozielski, Watzal, Bischoff, Andreas Schiler (87. Lukas Frey), Konstantin Schiler, Seitz, Titarenko (69. Schmitt), Baumann, Wohlgemuth.

Tore: 0:1 Konstantin Schiler (26.), 0:2 Kozielski (36.), 0:3 Konstantin Schiler (58.), 1:3 Kraft (75.), 1:4 Lukas Frey (90.+2). – Gelb-Rot: SpVgg Hainstadt (83.). – Schiedsrichter: Danny Kapell (Gundelsheim).

Das Spitzenspiel der Kreisliga Buchen fand schon am Freitagabend statt. In der Anfangsphase merkte man beiden Teams den gegenseitigen Respekt an, so dass alle Akteure bemüht waren Fehler zu vermeiden. Die Gäste wurden mit zunehmender Spieldauer zielstrebiger und wirkten auch einen Tick entschlossener als die Heimelf. Das spiegelte sich im 3:0-Zwischenstand bis zur 58. Minute wider. Trotz des Rückstandes zeigten die Einheimischen Moral und O. Kraft wuchtete in der 75. Minute nach einer Ecke den Ball mit Vehemenz zum Anschlusstreffer ins Gästetor. Es ergaben sich nun Torchancen für die Spielvereinigung, aber auch Raum für Konter der Gäste. Einen Abspielfehler Hainstadts nutzte Frey in der Nachspielzeit zum 1:4.