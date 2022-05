Osterburken ist weiter oben dran

SpG Sennfeld/Roigheim – SV Osterburken 2:4

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sennfeld/Roigheim: Linzer, Herold, Fahrbach, Karrer, Bauer (53. Kerbs), Schönleber, Vintonjak, Lieb, Schmitt, Matter, Felke.

Osterburken: Niklas, Heidl, Bischoff (78. Brümmer), K. Schiler (82. M. Schmitt), Titarenko, Marcel Baumann, A. Schiler, Watzal, Siemens (87. J. Frey), Seitz, T. Schmitt (85. Maximilian. Baumann).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 0:1 (4.) Konstantin Schiler, 0:2 (17.) Leon Watzal), 1:2 (38.) Nikola Vintonjak, 2:2 (42.) Steffen Schmitt, 2:3 (45. Strafstoß) Eduar Siemens, 2:4 (68.) Andreas Schiler. – Schiedsrichter: Benjamin Maier. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte wegen Tätlichkeit für einen Spieler des SV Osterburken (44.)

Stark kamen die Gäste aus Osterburken ins Spiel und nutzen bereits in der 3. Spielminute einen Fehler in den Abwehrreihen der Hausherren durch Schiler zum 0:1. In der 16. Minute schlossen die bis dahin spielbestimmenden Gäste eine Ecke mit dem Tor zum 0:2 ab. Mitte der ersten Spielhälfte verschafften sich die Hausherren durch gelegentliche Konter etwas mehr Luft.

So auch in der 36. Spielminute als Schmitt Vintonjak bediente und dieser den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Vier Minuten später gelang Schmitt nach Zuspiel von Vintonjak gar der Ausgleichstreffer zum 2:2. Nach einem vermeintlichen Foulspiel an einem Gästespieler im Sennfelder Strafraum wurde zunächst dem SV Osterburken ein Strafstoß zugesprochen. Neben Gelb für den Foul spielenden Spieler der Spielgemeinschaft erhielt ein Gästespieler nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Den Strafstoß verwandelte Siemens zum 2:3-Pausenstand.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In den ersten 20 Minuten der zweiten Spielhälfte fanden zahlreiche Torschüsse durch Vintonjak, Schmittt, Schönleber und Karrer nicht den Weg ins Tor. Im Gegenzug jedoch fiel dann in der 68. Spielminute das 2:4 das letztendlich auch den Endstand bedeutete, da auch die Gäste in der Schlussphase mehrfach Chancen ungenutzt ließen.