Ohne Schiris geht es nicht

Die Schiedsrichter-Vereinigung Tauberbischofsheim bietet einen kostenlosen Schiedsrichter-Neulingslehrgang an. Alle Interessierten ab 14 Jahre können sich ab sofort anmelden. Der Startschuss fällt mit einem 45-minütigen Online-Elternabend am Montag, 21. Juni, um 19 Uhr. Bis Ende Juli 2021 finden insgesamt neun Videoschulungen statt, in den die wichtigsten Themen rund um die Schiedsrichterei beleuchtet werden. Die genauen Termine werden am 21. Juni vorgestellt und miteinander besprochen. Die schriftliche Prüfung am Ende der Theorieausbildung soll unter Einhaltung der aktuellen Bestimmungen in einer Präsenzveranstaltung stattfinden.

AdUnit urban-intext1

Anschließend geht es in der Praxis weiter. Als nächsten Ausbildungsschritt begleiten die Neulinge erfahrene Schiris und lernen von deren Spielleitung. Dann geht es selbst auf den Platz. Dabei werden die Nachwuchs-Schiris wiederum von ihren Paten begleitet und gecoacht.

Fragen zum Kurs und zur Anmeldung können direkt an Lehrwart Alexander Drach per E-Mail (alex_drach@web.de) oder per Telefon (0151/184 559 74). Den Link zur Anmeldung im DFBnet erhält man über die Homepage des Badischen Fußball-Verbandes. aka