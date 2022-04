Offensivstärkste Teams im Duell

Das spielfreie Wochenende hat bestimmt nicht jedem Team aus der Kreisliga Tauberbischofsheim in den Plan gepasst. Wohl auch nicht dem FV Brehmbachtal, der die Niederlage gegen Schwabhausen/Windischbuch sicher gerne schnell vergessen gemacht hätte. Für die geplante Wiedergutmachung und den Weg raus aus der Krise scheint der kommende Gegner wie bestellt zu sein. Das liegt vor allem daran, dass der FC Külsheim in der laufenden Spielzeit keine gute Figur abgibt. Ob man an die Leistung des 4:5 gegen Reicholzheim anknüpfen kann, scheint fraglich. Auf der Grundlage, dass Brehmbachtal jeden Sieg benötigt, um noch einmal ins obere Feld der Tabelle vorzustoßen, sollte man bei diesem Aufeinandertreffen keine Überraschungen erwarten.

Unter ganz anderen Vorzeichen steht die Partie zwischen der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen und dem TSV Tauberbischofsheim. Beide Mannschaften sind nur durch zwei Zähler voneinander getrennt und beide haben mit einem Sieg die Möglichkeit, bis auf den Aufstiegsrelegationsplatz vorzurücken. Ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ also, dass für ein großes Ausrufezeichen im Kampf um die Spitzenplätze sorgen könnte. Die Zahlen der erzielten Tore sind mit 51 und 52 beinahe identisch. Damit treffen in dieser Partie die offensivstärksten Mannschaften aufeinander. Eine Prognose für den Ausgang der Begegnung abzugeben, fällt entsprechend schwer.

Noch ist beim TSV Gerchsheim alles im „grünen Bereich“. Mit 40 Zählern rangiert die Truppe weiter auf dem zweiten Tabellenplatz, wobei die Konkurrenz dem TSV denkbar knapp im Nacken sitzt. Ein Sieg wäre wichtig, um das Selbstvertrauen nach dem glücklichen Remis gegen Balbachtal schnell wieder aufzutanken und die Verfolger auf das Distanz zu halten. Da scheint es eher ungünstig, dass man mit dem 1. FC Umpfertal einen Gegner empfängt, der selbst den Anspruch hat, noch ein Wörtchen um die Aufstiegsfrage mitzureden. Seit Oktober ist die Spielgemeinschaft ohne Niederlage und schaffte es mit souveränen Siegen zu beeindrucken. Für die Gerchsheimer wird es daher entscheidend werden, ob die zuletzt fehlende offensive Schlagkraft aufgrund personeller Engpässe wieder zum Tragen kommt.

Eine unschöne Überraschung will man beim VfB Reicholzheim auf jeden Fall verhindern. Der kommende Gegner Türkgücü Wertheim rangiert zwar in der Tabelle deutlich hinter dem VfB, doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Wertheimer einen echten „Run“ haben. Dagegen schienen die Reicholzheimer nach der Winterpause noch einige Anlaufschwierigkeiten zu haben, so dass man zwar die letzten beiden Begegnungen für sich entschied, jedoch gerade das 5:4 gegen Schlusslicht Külsheim die mangelnde Konsequenz aufzeigte. Wertheim könnte den Reicholzheimern daher durchaus gefährlich werden.

Neben spannenden Begegnungen am oberen Tabellenende hat dieser Spieltag auch im unteren Feld ein richtungsweisendes Match zu bieten. Sowohl die Kickers DHK Wertheim als auch die SpG Wittighausen/Zimmern befinden sich derzeit noch am rettenden Ufer, doch ist der Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht sonderlich groß. Um nicht doch noch Gefahr zu laufen, in die unbeliebte Zone abzurutschen, wäre ein Sieg gegen den Tabellennachbarn ein gutes Mittel. So richtig in Form waren zuletzt beide Mannschaften nicht, wobei die Wittighäuser im Gegensatz zu den Wertheim zumindest einen Sieg seit der Winterpause auf dem Konto haben. Man darf in jedem Fall auf eine umkämpfte Partie hoffen.

Beim SV Pülfringen will es derzeit einfach nicht laufen. Ohne Punkt und mit zwölf Gegentoren in den vier Spielen seit der Winterpause steckt der SV in einer waschechten Krise. Noch steht man auf dem Relegationsplatz, doch könnte dieser bei gleichbleibender Leistung auch schnell weg sein. In dieser Situation ist es für die Pülfringer umso dramatischer, dass man am Sonntag ausgerechnet gegen Spitzenreiter TuS Großrinderfeld ran muss. Auch in dieser Partie wäre alles andere als ein „Dreier“ für Großrinderfeld eine große Überraschung. Pülfringen ist in der Defensive einfach zu anfällig, um dem Ersten Paroli bieten zu können.

Ein Nutznießer einer möglichen Pülfringer Niederlage könnte am Wochenende der TSV Kreuzwertheim werden. Der bayerische Vertreter, der punktgleich hinter dem SV rangiert, hat allerdings mit der SpG Balbachtal auch eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Hinzu kommt, dass die Spielgemeinschaft das aus ihrer Sicht bittere Remis gegen Gerchsheim noch nicht richtig verdaut haben wird, und so einen klaren Sieg forciert. Wenn die Kreuzwertheimer es schaffen, ihren immer wieder aufkeimenden Spielwitz über 90 Minuten zu transportieren, könnte man auf etwas Zählbares hoffen.

Bei der SpG Schwabhausen/Windischbuch betreibt man derzeit Wiedergutmachung für die bislang eher verkorkste Saison. Mit acht Zählern aus den letzten vier Begegnungen hat sich das Team einiges an Selbstvertrauen erarbeitet und wird folglich auch gegen den VfR Gerlachsheim voll auf Sieg spielen. Gerlachsheim hätte eine positive Serie zwar auch bitter nötig, doch schafft man es trotz einiger guter Ansätze meist nicht, dem Gegner den Sieg strittig zu machen. Auch aus diesem Grund sollte man sich beim VfR erneut nicht allzu viel ausrechnen.