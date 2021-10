Offener Schlagabtausch

SSV Ehingen-Süd – FSV Hollenbach 4:3

Ehingen-Süd: Gralla, Hahn, Deiss, Scioscia, Sutalo, Akhabue (46. Saric), Peter (80. Filho), Kästle (86. Stoß), Bayer, Daur, Dilger (90. Schenk).

Hollenbach: Hörner, Volkert, Schülke, Hahn, Minder, Kleinschrodt, Schmitt, Rohmer (86. Henning), Nzuzi, Ruck (79. Felix Limbach), Krieger (86. Walter).

Tore: 1:0 (2.) Aaron Akhabue, 2:0 (6.) Simon Dilger, 2:1 (41.) Lorenz Minder, 3:1 (47.) Simon Dilger, 3:2 (48.) Matthias Hahn, 3:3 (60.) Matthias Hahn (Elfmeter), 4:3 (75.) Danijel Sutalo. – Schiedsrichter: Marc Packert (Dettingen/Erms). – Zuschauer: 333.

Als Verbandsliga-Tabellenführer ist der FSV Hollenbach am Samstagmorgen in Richtung Ehingen aufgebrochen. Nach einer 3:4-Niederlage beim SSV Ehingen-Süd kam er am Samstagabend als Tabellenzweiter wieder zurück. Am Sonntag hatte dann auch noch der TSV Essingen die Chance, sich an die Spitze zu setzen. „Dieses Spiel entscheidet die Meisterschaft nicht“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt nach der Niederlage bei Ehingen-Süd.

Kleinschrodt musste seine Mannschaft kräftig umbauen. Stürmer Hannes Scherer kränkelte schon unter der Woche und war nicht einsatzfähig. Am Samstagmorgen meldete sich dann auch noch Abwehrchef Manuel Hofmann krank ab. Das waren natürlich keine idealen Voraussetzungen für ein Spitzenspiel, denn außerdem fehlten auch Jonas Limbach, Robin Dörner und Marius Uhl. So stand Neuzugang Florian Ruck für Hofmann erstmals in der Startformation. Samuel Schmitt ersetzte Scherer.

„Uns hat etwas die Abstimmung gefehlt“, sagte Kleinschrodt. Trotzdem zeigte seine Mannschaft eine gute Leistung, war streckenweise dominant. Doch die Gastgeber konnten sich auch früh bereits beruhigt zurückziehen. Denn nach einer Ecke in der zweiten Minute rutschte der Ball zu Aaron Akhabue durch und dieser schob zur Führung ein. Doch es kam in der Anfangsphase noch schlimmer für den FSV. In der sechsten Minute nutzte Simon Dilger einen Ballverlust der Hollenbacher und überlistete den weit vor dem Tor stehenden Hollenbacher Keeper Philipp Hörner. Nun übernahm der FSV langsam das Kommando. In der 16. Minute verzog Noah Krieger die erste Chance knapp. „Danach waren wir dominant“, sagte Kleinschrodt. Seine Mannschaft agierte trotz des Zwei-Tore-Rückstands geduldig. In der 20. Minute brachte Lorenz Minder nicht den nötigen Druck hinter einen Kopfball. In der 38. Minute lenkte Torhüter Gralla einen Kopfball von Michael Kleinschrodt über das Tor. Und dann wurden die Hollenbacher Bemühungen mit dem Anschlusstreffer belohnt. Nach einer Ecke traf Lorenz Minder (41.) zum 1:2. Jetzt war die Partie wieder offen und Samuel Schmitt hatte noch vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuß.

Nach dem Seitenwechsel gab es den nächsten Rückschlag. Hollenbach rückte auf, Ehingen konterte und Dilger erzielte das 3:1. Fast im Gegenzug verkürzte Matthias Hahn nach einer Ecke auf 2:3. Hahn glich dann nach einer Stunde per Elfmeter zum 3:3 aus. Nun wurde es ein offener Schlagabtausch mit leichten spielerischen Vorteilen für den FSV. Doch der „lucky punch“ gelang den Gastgebern. Nach einem langen Ball erzielte Danijel Sutalo das 4:3. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Kleinschrodt. „Ich bin froh, dass wir nochmal so zurückgekommen sind.“

