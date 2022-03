Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Tauberbischofsheim - Der TSV Gerchsheim steht in Külsheim vor seinem achten Sieg in Serie / Was kommt dieses Mal aus der Wundertüte Pülfringen? Nur wer in „TBB“ gewinnt, bleibt oben dran

Im Hinspiel gegen Brehmbachtal (Szene) hatte der TSV Tauberbischofsheim (rechts Hendrik Seethaler) noch mit 4:2 die Nase vorn. Dem Rückspiel am Sonntag kommt nun enorme Bedeutung im Aufstiegsrennen zu. © Corvin Schmid