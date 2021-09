Nun: Ergebnis statt Erlebnis

Trotz einer ordentlichen Leistung kassierte die Spvgg. Neckarelz beim Gastspiel in Mannheim die dritte Saisonniederlage. Am Ende musste sich die Spielvereinigung gegen den VfR mit 1:3 geschlagen geben. Trotzdem zeigt sich Trainer Stefan Strerath im Nachgang der Partie zufrieden: „Wir waren diesmal deutlich besser als noch im Spiel zuvor gegen Waldhof Mannheim II. Daher ist trotz dem Ergebnis auch ein positiver Trend zu erkennen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings wartet auf die Strerath-Elf nun ein weiteres schweres Heimspiel. Denn am Samstag gastiert um 15:.30 Uhr die TSG Weinheim im Elzstadion. Die Gäste belegen aktuell mit sieben Punkten den vierten Tabellenplatz. Allerdings kassierte Weinheim zuletzt gegen Waldhof Mannheim II (1:3) die erste Saisonniederlage. „Insgesamt haben wir diesmal auch nicht so viel Druck auf die gegnerische Mannschaft ausüben können wie in den Spielen zuvor“, sagte TSG-Teammanager David de Vega. Zu allem Überfluss sah Mittelfeldspieler Tim Krohne in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte.

Dementsprechend hofft man auch bei der Spvgg. Neckarelt auf etwas Zählbares. „Wir müssen auch mal punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Am besten schon im Heimspiel gegen Weinheim“, betont Stefan Strerath. pati