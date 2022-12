Noch drei Partien im Kreis TBB

Fast alle Mannschaften im Fußballkreis Tauberbischofsheim befinden sich bereits in der Winterpause. Insgesamt sechs Teams müssen am kommenden Sonntag, 11. Dezember, noch einmal ran, denn in der Kreisklasse A Tauberbischofsheim sowie in der Kreisklasse B finden insgesamt noch drei Nachholpartien statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisklasse A TBB

Mit einem knappen Last-Minute-Sieg gegen die SpG Wittighausen/Zimmern hat sich die SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen wieder in Reichweite des rettenden Ufers gebracht. Diesen Schwung gilt es mitzunehmen, will man auch gegen den punktgleichen FC Külsheim etwas Zählbares erreichen. Da auch die Gäste bei ihrem Punktgewinn gegen den hohen Favoriten VfR Gerlachsheim positiv überrascht haben, dürfte es ein Spiel auf Augenhöhe werden. Möglicherweise spielt der Heimvorteil den Hausherren in die Karten und verhilft ihnen zum erhofften Sieg. Denkbar ist aber auch, dass man sich die Punkte teilt.

Mehr zum Thema Fußball Landesliga-Partie schon wieder verlegt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisklasse A Tauberbischofsheim Gerlachsheim will Wiedergutmachung Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisklasse B Tauberbischofsheim Viktoria Wertheim ganz deutlich in der Favoritenrolle Mehr erfahren

Weiter im Tabellenkeller verharren muss der SV Distelhausen. Wenn auch die Niederlage gegen den Mitaufstiegskandidaten SpG Impfingen/Tauber‘heim denkbar knapp ausfiel, muss man alles daran setzen, im letzten Spiel des Jahres gegen die SpG Beckstein/Königshofen II nochmals ein Erfolgserlebnis mitzunehmen. Die Gäste mussten gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg ebenfalls die Segel streichen, werden aber versuchen, nun auch noch mal zu punkten und ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Gastgeber auszubauen. Nachdem aktuell beide Teams in etwa gleich stark einzuschätzen sein dürften, wäre ein Remis die logische Konsequenz.

Kreisklasse B TBB Spieltag

Um die Niederlage vom vergangenen Wochenendes schnellstmöglich wettzumachen, wird die SpG Bobstadt/Assamstadt III alles daran setzen, das zu ende gehende Jahr mit einem Sieg gegen die SG RaMBo II versöhnlich ausklingen zu lassen. Die Gäste sind dank eines spielfreien Wochenende vielleicht erholen und werden sicherlich das gleiche Ziel vor Augen haben. Nachdem beide Mannschaften tabellenmäßig nur ein Punkt trennt, stehen die Chancen wohl fifty-fifty. Vielleicht können die Fans den Hausherren auch den notwendigen Schub verleihen und sie zu einem Dreier nach vorne peitschen. Andererseits wäre auch ein Remis keine Überraschung.