Niklas Dörr in DFB-U17-Elf berufen

Der aus Schweinberg stammende Niklas Dörr, der für die U17 des FC Schalke 04 spielt, wurde erstmals in den Kader der U17 des Deutschen Fußball-Bundes berufen. Die bestreitet am kommenden Freitag, 12. November, sowie am Montag, 15. November zwei Länderspiele gegen die Türkei.

Niklas Dürr hat in der laufenden Saison der Junioren-Bundesliga West in fünf Spielen bisher drei Tore erzielt. Außerdem war er in fünf Pokalspielen insgesamt fünf Mal erfolgreich.

Vor seinem Wechsel nach Gelsenkirchen war Niklas Dörr für die C-Junioren des FSV Hollenbach aktiv. Seit Beginn der Spielzeit 2020/21 gehört er nun der so genannten „Knappenschmiede“ an. Seinen Wechsel nach Schalke bezeichnete er damals in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten als „den Anfang eines Traums, der für mich wahrgeworden ist“. ptt