Niederstetten findet zu spät ins Spiel

TV Niederstetten – TSV Michelfeld 0:0

Niederstetten: Dreher, Reindel, Dinkel, Ziegler, Esslinger, Haag, Löber, Ziegler-Schulz, Herrmann, Kraft, Stussnat.

Zwar zeigten die Niederstetter und Michelfelder viel Körpereinsatz, Tore gab es trotzdem nicht. © Jens Hackmann

Michelfeld: Feimer, Weiss, Gebert, Loßner (62. Gamber), Fritz, Hubert, Nierichlo, Funk (46. Hille), Haag (6. Schmidt), Balaban, Kerscher (73. Overcenko).

Schiedsrichter: Patrick Spranz.

Mit einem 0:0-Unentschieden trennten sich die beiden Teams nach 90 umkämpften Minuten, aber in einer an Höhepunkten armen Partie. In der ersten Hälfte neutralisierten sich die beiden Kontrahenten, so dass sich die Partie beinahe komplett zwischen den Strafräumen abspielte.

Kontrolle übernommen

Nach dem Seitenwechsel und vor allem in der Schlussphase ab der 75. Minute übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Kontrolle. Die größte Chance des Spiels hatte Fabian Löber, der nach einer schönen Passstaffette am Ende die Kugel jedoch über die Latte schoss.

So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, letztlich gelang jedoch weder den engagierten Niederstettern noch den Gästen ein Erfolgserlebnis.