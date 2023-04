Niederlage im Jubiläumsspiel

VfR Gommersdorf – SV Waldhof Mannheim II 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gommersdorf: Bieniek, Vollmer, Mütsch, Meinczinger, Geissler- Obertautsch, Spitznagel (28. Feger), Henning (24. Weippert/ 71. U. Walter), L. Walter (80. Pfeiffer)- Reuther, Camicia .

Mannheim: Seitz- Gelzenlichter, Butcher, Barisic, Arthee (46., Hocker), Krischa, Schacherer (20., Lutz), Rona, Anhölcher (66., Hlywka), Azizi (78., Wemhoener), Germies.

Mehr zum Thema Verbandsliga Nordbaden VfR freut sich über wichtigen Punkt Mehr erfahren Verbandsliga Nordbaden Es gibt noch etwas Schlimmeres als die Niederlage Mehr erfahren

Tore: 1:0 (26.) Eli Camicia, 1:1 (65.) Volkan Rona, 1:2 (72.) Roen Fordyce Hlywka. – Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli (Lauda-Königshofen). – Zuschauer: 250

Es war das 200. Spiel in der Verbandsliga für die Gommersdorfer. Wenn es zu einem Punktgewinn für die Gommersdorfer hätte reichen sollen, dann hätten sie die Möglichkeiten konsequenter nutzen müssen. Ein Vorsprung im ersten Abschnitt von mindestens drei Treffern wäre möglich gewesen.

Sehr intensiv war die erste Viertelstunde der Partie. Beide Mannschaften gingen von Beginn an die Grenzen des Erlaubten. Ein ums andere Mal überliefen die Gommersdorfer Angreifer die SVW-Abwehr. Jan Reuther (6.) zog einen Ball flach nach innen, wo in höchster Not ein SVW-Abwehrspieler zur Ecke klärte. Dann zeigte der Gästekeeper Oliver Seitz (10.) sein ganzes Können und klärte vor ihm frei auftauchenden Eli Camicia und verhinderte einen frühzeitigen Rückstand.

Gommersdorf hatte eindeutige Vorteile vor dem gegnerischen Tor – und durfte in der 26. Minute jubeln: Eli Camicia (26.) erlief zum wiederholten Male ein sauberes Zuspiel, behielt Nerven und traf zum 1:0 für die Platzherren. Wenig später verpasste Luca Walter (34.)eine weitere Möglichkeit für die Jagsttäler. Er hatte sich am Flügel hervorragend durchgesetzt, suchte einen Anspielpartner, fand keinen, ging deshalb ins Dribbling und da dann war wieder der aufmerksame Torhüter der Gäste da und bewahrte seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand.

Nach der Pause drückten die Waldhöfer mächtig auf das Tempo. Gommersdorf musste von nun an seine ganze Kampfkraft in die Waagschale werfen, um zunächst einen Gegentreffer zu verhindern. Das Spiel nach vorne klappte nicht mehr so wie im ersten Abschnitt, zu schnell gingen die Bälle verloren und die Gäste konnten ihrerseits zur Gegenoffensive schnell übergehen.

Innerhalb von sieben Minuten drehten die Waldhöfer „Buwe“ die Partiet. Volkan Rona (65.) war zur Stelle, als zunächst VfR-Torhüter Jannis Bieniek noch einen Kopfball aus kurzer Distanz abgewehrt hatte, aber dann machtlos war, als Rona schneller reagierte als alle anderen und traf. Wenig später dann das 1:2: Wieder kam bei einem Zuspiel vom Flügel durch Kalmend Azizi Hlywka (73.) an den Ball und ließ sich die Chance zum 1:2 nicht mehr nehmen.

Erst danach setztendie Gommersdorfer wieder im Offensivbereich Akzente setzen. Jan Reuther (81.) verzog einen Ball und sowohl Luis Pfeiffer (83.) als auch Eli Camicia (86.) konnten sich nicht mehr entscheidend durchsetzen.