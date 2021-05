Nico Schwarz wiedergewählt

Bei der Jugendleiter-Hauptversammlung im Fußballbezirk Hohenlohe wurde Nico Schwarz für weitere drei Jahre zum Bezirks-Jugendleiter gewählt.

Die Online- Versammlung brachte bei 76 Ja- und zwei Neinstimmen ein überwältigendes Votum für Nico Schwarz. Schwarz geht damit in seine vierte Amtsperiode. „Er ist einer unserer erfahrendsten Bezirksjugendleiter“, betonte Michael Supper, Verbandsjugendleiter des Württembergischen Fußballverbandes (WFV). Supper sprach in seinem Grußwort neben den obligatorischen Dankersworten auch die Sorgen an, die Verband, Bezirke und vor allem die Vereine belasten. „Kommen alle Jugendlichen wieder zurück zum Fußball und vor allem auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter?“ Supper forderte die Vereinsverantwortlichen auf, den jungen Menschen Verantworzung zu übergeben. „Sie sichern den Fortbestand der Vereine.“

Bezirks-Jugendausschuss Der Bezirks-Jugendausschuss im Fußballbezirk Hohenlohe setzt sich wie folgt zusammen: Bezirksjugendleiter und Referent Mädchenfußball: Nico Schwarz. – Stellvertretender Bezirksjugendleiter und Referent Kommunikation: Daniel Limbacher. – Bezirksspielleiter: Martin Basler. – Hallenturniere/VR-Cup: Uwe Trautmann. – Turniergenehmigung: Marc Gleiß. – Schulfußballreferent: Felix Domisch. – Hallenspielleiter: Jochen Thalacker. – Kindgerechtes Fußballtraining: Peter Lanig.

Bezirksvorsitzender Ralf Bantel freute sich mit dem Jugendauschuss über die hohe Teilnehmerzahl an der virtuellen Hauptversammlung. „Nach einem möglichen Re-Start gibt es für alle viel zu tun“, sagte Bantel. Wegen der Pandemie seien die Zahlen der Jugendmannschaften zurückgegangen. Und vor allem sieht Bantel die auf den Bezirk zukommende Strukturreform wegen der noch größeren Strecken, die zu den Spielen zurückzulegen sind, als Gefahr. „Das ist nicht hilfreich“, so der Bezirkschef.

Fragen zu dem vorab übersandten ausführlichen Berichtsheft gab es keine, so fiel auch die Entlastung einstimmig aus. Da es keinen weiteren Kandidaten zur Wahl des Bezirksjugendleiters gab, war die Wiederwahl von Nico Schwarz reine Formsache. „Ich mache das ja auch sehr gerne und mit Leidenschaft“, so Schwarz. „Mein Dank gilt meinem Jugendausschuss, Verband und Bezirk und vor allem unseren Vereinen.“ rst

