Nico Kempf referiert

Eine weitere Veranstaltung der Gemeinschaft der Fußballübungsleiter Kreis Tauberbischofsheim (GFÜ) steht am Mittwoch, 26. April um 19 Uhr im Sportheim des TSV Tauberbischofsheim auf dem Programm. Es referiert Nico Kempf. Für Nico Kempf, Jahrgang 1989, spielen die vielfältigen Potenziale des Fußballs eine wichtige Rolle in seinem Leben. Als ehemaliger badischer Auswahlspieler lebte er im Jugendalter noch den Traum des Profifußballers. Bereits mit 16 Jahren engagierte er sich als Jugendvertreter im heimischen Fußballkreis Tauberbischofsheim. Er studierte Sportökonomie an der Universität Bayreuth auf. Seit 2016 ist er für die DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun tätig. Er engagiert sich darüber hinaus als Fußballtrainer (Trainer A-Lizenz) im Rahmen der DFBTalentförderung und als Referent in der Trainer-Aus-/Fort- und Weiterbildung. Die Stiftungen, getragen durch den DFB, widmen sich sozialen Projekten (Integration, Inklusive, Ehrenamt). rt

