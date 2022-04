Nicht nur wegen der Windböen: Gommersdorf muss sich warm anziehen

Nach den Wetterkapriolen und darauf folgenden schlechten Platzverhältnissen am vergangenen Wochenende im Jagsttal folgt für den VfR Gommersdorf am 21. Spieltag der Verbandsliga Nordbaden beim FV Heddesheim die nächste fast unlösbare Aufgabe. Angepfiffen wird die Partie beim Tabellenfünften am Sonntag um 14 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der FV Heddesheim hat noch eine Scharte aus der Vorrunde auszuwetzen. Da gewannen die Gommersdorfer nämlich mit 1:0 und ließen bei den Gästen etwas Verärgerung und Unzufriedenheit zurück. Angereist als Favorit konnten sie ihrer Rolle damals nicht gerecht werden und verloren nicht mal unverdient. Doch das werden die Gom-mersdorfer jetzt büßen müssen. Auch weil es bei den Fortunen im Moment sehr gut läuft. Es hat sich bei FVH auf dem Trainerposten auch etwas Entscheidendes geändert. Der Trainer der Vorrunde ist nicht mehr da. „Frank Hettrich ist auf uns zugekommen und hat mitgeteilt, dass er in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung steht“, so der Sportliche Leiter Manfred Jordan. Der 40-jährige Steffen Kohl, lange Jahre als Spieler in Ober- und Verbandsliga bei verschiedenen Vereinen in der Kurpfalz unterwegs, steht nun seit der Rückrundenvorbereitung auf der Kommandobrücke als Trainer beim FV. Er hat den richtigen Draht zur Mannschaft gefunden. Seit dem haben sich die Heddesheimer auf dem fünften Platz festgebissen. Ein klarer Aufwärtstrend ist erkennbar.

Wie belastbar sind die Spieler?

Jetzt können sich die Gommersdorfer nicht nur wegen den angekündigten Windböen warm anziehen. Doch wer VfR-Trainer Peter Hogen kennt, weiß, dass er ganz selten ein Spiel im Voraus als verloren abgibt. Doch dieses Mal gibt er seiner Mannschaft nur eine minimale Möglichkeit zu einem positiven Abschneiden. Mit Blick auf seine Mannschaft fügt der Trainer noch an: „Die Corona-Erkrankten von letzter Woche haben jetzt wieder trainiert. Ob man dann aber voll belastbar ist, das ist die entscheidende Frage“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Personallage habe sich personell leicht gebessert, sodass jetzt wieder das Training fast in norma-len Bahnen läuft. „Doch erst am Sonntag weiß man, wer letztendlich auflaufen kann“, sagt Peter Hogen mit dem Hinweis, dass Spielführer Fabian Geissler und Top-Angreifer Jann Baust bis dahin genesen sein müssten, aber wer weiß das genau. „So langsam müssen wir wieder daran denken, Punkte zu holen“, blickt Trainer Peter Hogen auch etwas voraus.

Im April sind sechs in der Verbandsliga Nordbaden Spieltage angesetzt und für die Gommersdorfer sind zwei ganz wichtige Partien in Kirrlach und daheim gegen Friedrichstal dabei.

Spätestens da muss die Hogen-Truppe Leistungen wie in der Vorrunde zeigen, sonst wird es schwer für die hohenlohischen Jagsttäler den Relegationsplatz hinter sich zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3