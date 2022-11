Nicht ins Spiel gefunden

Post Südstadt Karlsruhe – SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim 2:0

Dittwar/Tauberbischofsheim: Behlau, Berberich, Strobel, Schwarz (80. Rudelgaß), Konrad, Scheuermann, Knüll, Stang, Schneider, Kilian, Höpfl.

Tore: 1:0 Lena Bischoff (33.), 2:0 Lia Stürmlinger (90./Elfmeter). – Schiedsrichter: Jürgen Gutbub (Pforzheim).

Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim hatte in diesem Aufsteiger-Duell Probleme, ins Spiel zu kommen. Dem Heimverein gelang dies besser und so fiel das 1:0 in der 33. Minute beinahe zwangsläufig. Nach der Halbzeitpause hatten die Gäste mehrere gute Torchancen, ein Torerfolg blieb ihnen aber versagt. In der Nachspielzeit stellte Karlsruhe per Elfmeter den Endstand her.

Am Sonntag, 6. November, trifft die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auswärts auf SC Klinge Seckach. ls