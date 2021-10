TSV Tauberbischofsheim – SpG Balbachtal 1:2

Tauberbischofsheim: Uehlein, Shynkevich (70. Olt), Rodemers, Kircher, Nolde (48. Stockmeister), Balde, Breitenbach (72. Klöck), Hilbert, Berberich, Väth, Sexlinger.

Balbachtal: Beck, F. Neser, I. Karadag, M. Neser, Späth, Schuster (78. C. Karadag), Imhof (90.+3 Rückert), Knab (60. Kellermann), Pascal Horwath, Schindler, Graf (55. Wasegh).

Tore: 0:1 (4.) Dennis Späth, 0:2 (45.) Robert Schuster, 1:2 (84.) Andre Berberich (Elfmeter). – Schiedsrichter: Manuel Grübel (Gommersdorf).

Die Aufstellung bei den Hausherren des TSV Tauberbischofsheim ergibt sich in diesen Wochen eigentlich daraus, dass der spielt, der gerade unverletzt ist. Dass die Mannschaft nicht eingespielt ist, sah man von Beginn an. Bereits mit dem ersten Angriff gingen die Gäste aus dem Balbachtal in Führung. Vorausgegangen war ein unnötiger Ballverlust im TSV-Mittelfeld, der den Gästeangriff einleitete. Im Anschluss neutralisierten sich beide Mannschaften wobei man nie den Eindruck hatte, dass die Heimelf wirklich zielstrebig in Richtung Tor spielt. Kurz vor Ende der rsten Hälfte folgte der nächste Nackenschlag. Nach einem erneutem Abwehrfehlerhieß es 0:2. Nach dem Seitenwechsel merkte man der Heimelf an, dass sie sich gegen die erste Saisonniederlage stemmen will. Es gelang dem TSV aber nicht, Torgefahr zu entwickeln und den Gegner genügend unter Druck zu setzten. Kurz vor Ende kam die Heimelf noch durch einen Handelfmeter zum Anschlusstreffer. Trotz allen Bemühungen blieb aber dabei.