SV Spielberg – VfR Gommersdorf 5:1

Spielberg: Moritz, Keck (65., Abdelrahman Medhat Makram Mohamed), Diringer Weiß (73., Fetzner), Plattek (65., Bajusic), M. Gondorf, Geckle, Veith, Schoch, Ritter (78., Leimenstoll), F. Gondorf.

Gommersdorf: Petrowski, Bender (46., Rehrauer), Breuninger, Mütsch, Geissler, Schuler, Vollmer, Weippert, Herrmann (77., Heinle), Walter (46., Cebulla), Baust.

Tore: 1:0 (9.) Fabian Geckle, 2:0 (28.) Fabian Gondorf, 3:0 (36.) Marvin Gondorf, 4:0 (53.) Claudio Ritter (Foulelfmeter), 4:1 (72.) Jann Baust, 5:1 (81.) Fabian Geckle. – Schiedsrichter: Matthias Brudek (Rastatt). – Zuschauer: 200.

Nicht den Hauch einer Chance hatte der VfR Gommersdorf beim seinem Auswärtsspiel in Karlsbad. Tabellenführer SV Spielberg gewann das Spiel der Verbandsliga um kein Tor zu hoch. Glück hatten einerseits die Gommersdorfer in der einen oder anderen Szene im Strafraum, die Spielberger dagegen hatten einige Male Pech, sonst wäre das Ergebnis noch deutlich höher ausgegangen. Nach der 2:5-Niederlage letztes Wochenende beim VfB Eppingen rehabilitierte sich die fast identische SVS-Mannschaft eindrucksvoll. Gommersdorf dagegen konnte fast zu keinem Zeitpunkt an die Leistung beim 1:1 gegen den VfR Mannheim anknüpfen.

Die „Roten“ vom Talberg begannen mit hohem Tempo ihr Spiel und legten los wie die Feuerwehr im Einsatz. Sie zeigten den unbedingten Willen, nach der ersten saisonübergreifenden Niederlage nach 18 Spielen wieder in die Spur zu kommen. Mit schnellem Kurzpassspiel wurde die Gommersdorfer Abwehr öfters ausgehebelt. Die nächsten VfR-Gegner werden wohl leichter sein. eub