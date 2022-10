Neun-Tore-Spektakel in Hainstadt

Spvgg. Hainstadt – VfB Sennfeld 5:4

Hainstadt: Nico Münch, Grimm, Kraft, Müller (90.+1 Meier), Camicia, Golderer (90. Danny Knapp), Hinner (83. Yolcu), Luca Knapp (59. Ehret), Kreuter, Schüßler, Wiese.

Sennfeld: Schwab, Fahrbach (88. Rudi), Matter (78. Kerbs), Michael Bauer, Herold (70. Julian Bauer), Matt, Mayerhöffer, Rein, Schmitt, Lieb, Vintonjak.

Tore: 1:0 Müller (1.), 2:0 Camicia (10.), 2:1 Vintonjak (23.), 2:2 Vintonjak (36.), 2:3 Matt (40.), 3:3 Kreuter (60.), 4:3 Kreuter (66.), 4:4 Vintonjak (77.), 5:4 Kreuter (81.). – Schiedsrichter: Klaus Kuch (Elztal).

Ohne drei Stammkräfte musste die Heimelf in das Spitzenspiel gegen Sennfeld starten. Aber auch beim Gast fehlte der rot gesperrte Abwehrchef Nils Karrer. Mit dem Anpfiff ging es gleich los in die Vollen. Müller erzielte mit einem trockenen Flachschuss in der ersten Minute das 1:0. Die 10. Minute brachte das 2:0 durch einen Sololauf von Elivelton. Keine zwei Minuten später krachte der Gewaltschuss von Kapitän Schüssler an die Querlatte. Praktisch jeder Angriff ergab eine hochkarätige Torchance. Den Anschluss erzielte Sennfeld durch eine abgezockte Aktion von Vintonjak (26.). Sein Torhunger war noch nicht gestillt und der gleiche Spieler stellte in der 36. Minute auf 2:2. Noch vor der Pause marschierte Matt unbehelligt durch die Abwehrreihen der Einheimischen und schloss mit einem Weitschuss zur Gästeführung ab.

Nach der Pause ging das Chancenfestival weiter und beide Teams verzeichneten weiter hochkarätige Möglichkeiten. Kreuter übersprang in der 66. Minute den Torwart Schwab und netzte per Kopf zum Ausgleich ein. Durch einem schönen Spielzug wurde wieder Kreuter freigespielt und mit rechts legte er den Ball in den Winkel zur 4:3-Führung. Die Gästeabwehr geriet nun ins Schwimmen. Aus dem Nichts fiel in der 79. Minute der abermalige Ausgleich durch Vintonjak. Kreuter wollte sich aber nicht lumpen lassen und antwortete keine drei Minuten später mit einem spektakulären Schlenzer zum 5:4-Entstand.