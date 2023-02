Neuer Trainer für Kickers-Kontrahent

Trainerwechsel in der Regionalliga Bayern. Die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg wird ohne den bisherigen Cheftrainer Cristian Fiél in die Restrückrunde starten. Der 42-Jährige wird sich bis Saisonende an der Seite von Dieter Hecking um die Profis in der 2. Liga kümmern. „Cristian Fiél macht einen sehr guten Job bei der U 23. Wir befinden uns gerade in Verlängerungsgesprächen als U23-Trainer. Er ist jemand, der eine frische Energie reinbringt und eine andere Ansprache hat“, betont Dieter Hecking. Wegen Fiéls „Beförderung“ wird der 1. FC Nürnberg II ab sofort vom vorherigen Co-Trainer Vincent Novák betreut. Der 38-jährige Slowake war schon von Juli 2016 bis November 2018 als Co-Trainer bei der U 23 des FCN tätig. „Er kennt die Mannschaft, war bislang schon ein wichtiger Baustein im Trainerteam und genießt unser volles Vertrauen“, betont Nürnbergs NLZ-Leiter Michael Wiesinger. pati

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1