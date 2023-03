Neuer Chef für die Finanzen

Professor Dr. Andreas Pitz übernimmt mit sofortiger Wirkung die Aufgaben als Vizepräsident Finanzen im Präsidium des Badischen Fußballverbandes. Der bisherige Amtsinhaber Torsten Dollinger stellte das Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, und bin mir zugleich bewusst, dass die vor mir liegenden Aufgaben durchaus herausfordernd sind“, bekräftigte Pitz nach seiner Ernennung durch das BFV-Präsidium. Der 45-Jährige übernimmt das Amt zunächst kommissarisch bis zum Verbandstag 2024. „Ich bin seit vielen Jahren dem Fußball und dem BFV verbunden, so dass ich sehr gerne daran mitwirken möchte, dass der BFV auch in Zukunft zum Wohle unserer Vereine wirtschaftlich erfolgreich ist. Hierbei noch enger als zuvor mit den tollen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Vereinen zusammenarbeiten zu können, freue ihn dabei am meisten. Unsere Vereine und der Verband sind in diesem Umfeld mit vielen Unsicherheiten konfrontiert“, ist sich Pitz bewusst und sieht die Aufgabe auch darin, „unsere Vereine für die vorhandene Probleme zu sensibilisieren und sie dabei zu unterstützen, mit den vorhandenen Unwägbarkeiten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit umzugehen.“

„Als Torsten Dollinger uns mitteilte, sein Amt aufgrund seiner beruflichen Belastungen nicht mehr ausüben zu können, standen wir vor einer großen Aufgabe. Wir sind daher umso mehr froh, dass sich Andreas bereit erklärt hat, das Amt des Vizepräsidenten Finanzen zunächst kommissarisch zu übernehmen“, sagt BFV-Präsident Ronny Zimmermann. aka