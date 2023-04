Neue Schiedsrichter im Kreis Buchen

Der Fußballkreis Buchen kann in seinen Reihen acht neue Schiedsrichter, die erfolgreich die DFB-Schiedsrichterprüfung abgelegt haben, begrüßen. Für sie geht uns nun begleitet von erfahrenen Paten an die ersten Spielleitungen.

Schiedsrichter-Lehrwart Heiko Link und sein Team bauen schon seit Jahren auf einem Mix aus Präsenzterminen und Online-Lernen. Mit Hilfe von Videos, Bildern und Übungen können die Teilnehmer*innen ganz einfach von überall auf dem Smartphone die gelernten Inhalte vertiefen und bei Online-Lernkontrollen ihren Wissenstand kontrollieren. Die Lehrabende dienen vor allem der Einführung in das Kernstück der Schiedsrichterei – und das sind die Fußballregeln. Von Abseits bis hin zu Fouls und unsportlichem Betragen. Aber auch um das „Drumherum“ geht’s in der Neulingsausbildung. Teilnehmer Daniel Gruslak: „Der Schiedsrichterkurs war sehr informativ. Der Mix aus Online-Lernen und Regelterminen ist gut. Die Diskussionen in der Gruppe waren aber auch echt wichtig, nachdem man zu Hause die Regeln gelernt hatte. Ganz so einfach war es am Ende bei der Prüfung nämlich nicht, aufgrund der umfangreichen Regeln die es im Fußball zu beachten gilt. Von unserem Lehrwart, der auf jede Frage der Regeln die richtige Antwort parat hatte, konnte die ganze Gruppe sehr profitieren“, lobte der Neuling.

Bestanden haben den Regeltest am Ende alle. Damit ist der theoretische Teil abgeschlossen und die Praxis wartet. Im weiteren Verlauf der Schiedsrichterausbildung leiten die Nachwuchsschiedsrichter*innen Spiele der D- und C- Junioren. Bei ihren ersten Einsätzen werden sie durch erfahrene Schiedsrichter, die als Paten fungieren, betreut. Bei den regelmäßigen Treffen können sie sich außerdem mit anderen jungen Schiris, mit den Eltern und den Paten über die gewonnenen Erfahrungen austauschen. Regelmäßige Weiterbildungen und wichtiger Erfahrungsaustausch in Form von Pflichtversammlungen werden monatlich für alle Schiedsrichter des Fußballkreises angeboten, bei denen natürlich auch die Neulinge teilnehmen, um noch schneller Zugang zur Schiedsrichterfamilie zu bekommen.

Apropos Familie: Mit Steffen und Raphael Knapp nahm ein Vater-Sohn-Gespann an der Ausbildung teil. Während der Zwölfjährige sich vor allem „riesig auf die ersten Spiele“ freut, gab es für Papa Steffen eine spannende Erkenntnis: „Ich war sehr überrascht, denn ich dachte als Fußballfan weiß man schon fast alles. Aber dem war nicht so. Ich denke, dass der Großteil der Fußballfans überrascht wäre, wenn er die Regeln in einem Lehrgang erklärt bekommen würden.“

Ganz nach dem Motto „nach dem abgeschlossenen Kurs, ist vor dem neu geplanten Schiedsrichter-Neulingskurs“, sucht die Schiedsrichtervereinigung direkt weiter. Ein Lehrgang kann bei genügend Interesse und Teilnehmerzahl jederzeit beginnen. Vor allem die Vereinsverantwortlichen sind aufgerufen, in ihren Reihen nach Interessenten zu suchen. Die Ausschau muss dabei nicht nur auf junge Vereinsmitglieder begrenzt sein. Schiri werden können Personen jeden Alters, vor allem auch Quereinsteiger.

Anmeldungen für den neuen Schiedsrichterkurs nimmt Heiko Link, Telefon 06281/97637; heiko.link@freenet.de) jederzeit entgegen.