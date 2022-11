Neue Schiedsrichter

Ab Januar bildet die Schiedsrichtervereinigung Mosbach neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus.

Der Lehrgang richtet sich an Jungen, Mädchen, Frauen und Männer ab 12 Jahren und findet im Zeitraum vom 27. Januar bis zum 8. Februar beim FV Mosbach statt.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Referenten der Schiedsrichtervereinigung vermitteln das Wichtigste zur Spielleitung, von den Fußballregeln, über die Aufgaben der Schiris bis hin zum richtigen Verhalten, auch in schwierigen Situationen. Die Theorieausbildung schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab.

Danach geht es in die Praxis-Phase mit ersten Spielleitungen in unteren Jugend-Spielklassen weiter. Dabei sind die Neu-Schiedsrichter natürlich nicht alleine: Ein Patensystem stellt jedem Neuling erfahrene Kollegen an die Seite. Ist dann genug Erfahrung und Selbstsicherheit vorhanden, können die Schiris alleine Spiele leiten. Bei jungen Schiedsrichtern sind die Eltern bereits in der Ausbildung mit eingebunden.

Die Anmeldung erfolgt über das DFBnet. Weitere Infos gibt’s auf www.badfv.de/werdeschiri. jb