Neue Kooperation im Kreis Buchen

Jetzt ist es amtlich, nachdem alle erforderlichen Formalitäten abgearbeitet waren waren . Ab der kommenden Saison spielen der SV Leibenstadt und die SpG Sennfeld/Roigheim II gemeinsam in der A-Klasse der Fußballkreises Buchen.

Der Freude beim SV Leibenstadt nach dem Aufstieg in die A-Klasse folgte schnell wieder der etwas ernüchternde Blick auf die dramatische Entwicklung im eigenen Spielerkader. Wie fast überall so gibt es auch hier immer weniger aktive Fußballer.

So kamen die Verantwortlichen des SV Leibenstadt auf den Abteilungsleiter und Sportvorstand der SpG Sennfeld/Roigheim zu, mit der Anfrage einer möglichen Kooperation mit dem SV Leibenstadt. Aufgrund zurückliegender guter Erfahrungen, auch aus der letzten Kooperation, dauerte der Entscheidungsprozess nicht allzu lange und man entschied sich beiderseits für eine Zusammenarbeit.

Die SpG Sennfeld/Roigheim II belegte in der vergangenen Saison in der Kreisklasse A Buchen am Ende den 14. Platz (17 Punkte/42:77 Tore) und wäre eigentlich in die Kreisklasse B abgestiegen. Die „Erste“ der SpG spielt in der Kreisliga. svl