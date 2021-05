Neue Ausbilder beim WFV

Die sportliche Ausbildung und Qualifizierung des Württembergischen Fußballverbandes wird sowohl inhaltlich als auch personell einen neuen Zuschnitt erhalten. So stoßen mit Saban Uzun aus Rottenburg (34, Sportwissenschaftler, ehemaliger Cheftrainer der Frauen des VfL Sindelfingen und des VfL Wolfsburg II) und Patrick Fähnrich aus Bad Waldsee (31, Realschullehrer, U16-Trainer beim SSV Ulm) zwei neue Kollegen zum Team der Verbandssportlehrer an der Landessportschule Ruit. Beide DFB-A-Lizenz-Inhaber sind schon seit vielen Jahren im Trainerlehrstab des Verbandes in verschiedenen Bereichen tätig.

AdUnit urban-intext1

Sabrina Eckhoff (als Co-Trainerin zum VfL Wolfsburg Frauen) und Christian Gehrung (persönliche Gründe) werden zum 30. Juni aus der sportlichen Führung des WFV ausscheiden und neue berufliche Herausforderungen suchen.

Saban Uzun und Patrick Fähnrich komplettieren das Team der WFV-Verbandssportlehrer mit Teamleiter Steffen Sekler, Michael Rentschler sowie den beiden Leitern der Regionalen Ausbildungszentren Frank Scheffold und Marc Wörle und den Ausbildern „Ali“ Stoppel und Manuel Vogt. Die Gewichtung in der Ausbildungs lag in den vergangenen Monaten stark auf digitalen Formaten. Dennoch wird sich – nach Möglichkeit – der Fokus im zweiten Halbjahr 2021 auch auf Präsenzveranstaltungen richten. hb