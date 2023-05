Negativserie geht weiter

Spvgg. Gammesfeld – TSV Gaildorf 1:3

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gammesfeld: Achim Denecke, Rahn, Rohn, Schmieg, Utz (50. Rokowski)Timo Beck, Marius Beck, Brück, Martin Fischer, Joshua Hoffmann (7. Oliver Denecke, 63. Schürger), Weber (80. David Hoffmann).

Gaildorf: Koukaras, Thomos (88. Maximilian Fischer), Uysal (68. Lutz)Carle, SolodkyiWilczynski, Zecha (62. Spillmann), Fritz, Koppenhöfer, Kuhr, Franken (74. Aller).

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballbezirk Hohenlohe Furioser Start für den VfB Bad Mergentheim Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen Wieder keine Punkte für Spitzenreiter Hainstadt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Jetzt ist der FC Schloßau auch rein rechnerisch abgestiegen Mehr erfahren

Tore: 0:1 Thomos (7.), 0:2 Uysal (22.), 1:2 Weber (53.), 1:3 Solodkyi (90.+2). – Schiedsrichter: Etienne Stollsteimer (Gemmrigheim).

Auch gegen den TSV Gaildorf gelang es der Spvgg nicht, ihre Negativserie zu beenden. Bereits nach sieben Minuten hatten die Gäste leichtes Spiel, als Thomos nach einem Torwartfehler den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Kurz darauf setzte sich Marius Beck im Strafraum durch. Sein Schuss ging übers Tor. Wenig später war es erneut Marius Beck, der nach einem schönen Spielzug knapp das Tor verfehlte. Effektiver die Gäste: Eine Hereingabe von rechts verwandelte Aytac Uysal aus kurzer Distanz zum 0:2.

Nach der Pause bestimmte die Spvgg das Spiel und kam in der 53. Minute mit dem Treffer von Aaron Weber auf 1:2 heran. Nur drei Minuten später hatte Frank Rahn die Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss strich am langen Eck vorbei. Das Spiel verflachte dann zusehends und wurde oft durch Fouls unterbrochen. Als in der Nachspielzeit ein langer Ball auf Viktor Solodkyi kam, erzielte dieser noch den 1:3 Endstand.