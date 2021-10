Neckarelz will punkten

Erneut steht der Spvgg. Neckarelz in der Verbandsliga Nordbaden mit dem Heimspiel gegen Fortuna Heddesheim eine schwere Aufgabe bevor. Trotzdem gibt man sich im Lager der Spielvereinigung kämpferisch. Die Rot-Schwarzen haben zuletzt im Kellerduell in Kirchfeld (3:1) wichtige drei Punkte eingefahren. Dementsprechend betont Cheftrainer Stefan Strerath: „Der Sieg in Kirchfeld war verdient. Die Mannschaft konnte mit der Drucksituation gut umgehen.“

Heddesheim feierte am vergangen Spieltag einen überraschenden 3:1-Auswärtserfolg in Mutschelbach und hat in den letzten fünf Ligaspielen neun Punkte eingefahren. Dagegen schaffte die Spvgg. Neckarelz in den letzten fünf Spielen lediglich einen Sieg. Trotzdem betont Stefan Strerath vor der Partie gegen Heddesheim: „Wir wollen nun auch einmal gegen einen sogenannten Großen wie Heddesheim Punkte einfahren.“

Neckarelz muss vor allem die Offensivabteilung der Gäste in den Griff bekommen. Im Schnitt trifft Fortuna Heddesheim mehr als zweimal pro Spiel. Dabei sticht gerade Offensivspieler Andreas Adamek (8 Saisontore) hervor. pati