Neckarelz weiter ohne Sieg

FC Germania Friedrichstal – Spvgg. Neckarelz 1:1

Friedrichstal: Schuster, Kirsten, Gucanin, Punge (62. Remus), Jones, Ursino Lima, Lopez Fernandez, Rowlin, T. Martinez, Butschek (35. Schnörringer) , Maric.

Neckarelz: Penz, Münz, Böhm, Gashi, Baumbusch, Gjelaj, Luck (70. Clausi), Reinmuth (78. Wodarz), Ilkin, Pavlic (58. Horning), Zechmeister.

Tore: 0:1 (87) Clausi, 1:1 (90.+2) Maric. – Schiedsrichter: Marc Heiker (Sinsheim). – Zuschauer: 100.

Beide Mannschaften wollten ihre jeweilige Auftaktniederlage vergessen machen, was allerdings nur bedingt klappte. Am Ende trennten sich Germania Friedrichstal und die Spvgg. Neckarelz 1:1-Unentschieden.

Nach einer torlosen ersten Hälfte überschlugen sich erst in der Schlussphase der Partie die Eriegnisse. Zuerst brachte Luca Clausi die Spielvereinigung mit 1:0 in Führung (87.), ehe die Hausherren in der Nachspielzeit durch Dennis Maric ausglichen (90.+2). pati