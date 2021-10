Neckarelz verliert erneut

SV Langensteinbach – Spvgg. Neckarelz 2:1

Langensteinbach: Fuchs, R. Müller, Haramustek, Kröbel (69. Roth), Pavkovic, Riedel, Leimann (56. Cali), Stachura (90.+1 Stoitzner), Kraski, Tardelli Rancano Rosa, Reuer.

Neckarelz: Penz, Münz, N. Böhm, Horning, Gashi (46. Baumbusch), Yazji, Gjelaj, Reinmuth (82. Wodarz), Ilkin (78. Pavlic), Hatzzis, Zechmeister.

Tore: 1:0 (12.) Dario Pavkovic, 1:1 (21.) Allessandro Hatzis, 2:1 (31.) Jan-Oliver Stachura. – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau). – Zuschauer: 150.

Eine überraschende Niederlage kassierte Verbandsligist Spvgg. Neckarelz beim bisher sieglosen SV Langensteinbach. Damit musste die Spvgg. Neckarelz einen herben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt einstecken. In Langensteinbach fielen alle Tore bereits in der ersten Hälfte . Pavkovik bracht die Gastgeber in Führung (12.), doch diesen Nackenschlag konnten die Rot-Schwarzen noch wegstecken und durch Hatzis ausgleichen (21.). Die Antwort des SVL ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Stachura den bis dato Tabellenvorletzten wieder in Führung (31.). pati