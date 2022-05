Neckarelz nährt die Hoffnung auf den Klassenerhalt

FC Fortuna Heddesheim – Spvgg. Neckarelz 1:2

Heddesheim: Broll, Adamek, Baltaci (61. Vlahov), Ulusoy, Lerchl, Malburg (78. Fetzer), Best (62. Sterzing), Weber (80. Lo Porto), Roumeliotis, Malchow, Lorenz.

Neckarelz: Penz, Münz, N.Böhm, Horning, Gashi, Yazji, Luck, Reinmuth, Hatzis (67. Gjelaj) , Yavuz, Wodarz.

Tore: 1:0 (20.) Best, 1:1 (25.) Horning, 1:2 (74.) Gjelaj. – Schiedsrichter: Raphael Kastner (Dobel). – Zuschauer: 100.

Die Spvgg. Neckarelz hat den Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz weiter verkürzt und die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nordbaden genährt. Durch den 2:1-Erfolg in Heddesheim rückt die Strerath-Truppe mit nunmehr 22 Zähler bis auf zwei Zähler an den VfR Gommersdorf heran und ist nun wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.

Distanzschuss zum 1:0

In Heddesheim gingen zunächst die Gastgeber durch einen Distanzschuss von Best mit 1:0 in Führung (20.). Die Spielvereinigung gleich jedoch nur fünf Minuten später durch Horning aus. Ende des zweiten Durchgangs sorgte dann Gjelaj mit einer schönen Einzelleistung für die nicht unverdiente Neckarelzer Führung (74.).

In der Schlussphase verpasste Luck einen weiteren Treffer für die Spvgg. Neckarelz (83.) So blieb es am Ende beim knappen 2:1-auswärtserfolg. pati