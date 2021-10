Neckarelz mit wichtigem Auswärtssieg

FV Fortuna Kirchfeld – Spvgg. Neckarelz 1:3

Kirchfeld: Eirinikos, D. Böhm, Balaban (81. Holzinger), Saravanja (6. Bergovic), Kovacevic, Westphal (46. Jerkovic), Kunz, Demirci (69. Petre), Weisbrod, Reith, Kleinschmidt.

Neckarelz: Penz, Münz, N. Böhm, Horning, Gashi, Yazji, Baumbusch, A. Luck (79. Gjelaj), Reinmuth, Hatzis (86. Ilkin), Zechmeister.

Tore: 0:1 (31.) Allessandro Hatzis, 0:2 (45.) Yannis Zechmeister, 1:2 (70.) Marius-Andrei Petre, 1:3 (74., Foulelfmeter) Amin Yazji. – Schiedsrichterin: Evelyn Holtkamp (Mannheim).– Zuschauer: 123.

Einen überaus wichtigen Auswärtserfolg feierte in der Verbandsliga Nordbaden am gestrigen Sonntag, 24. Oktober, die Spvgg. Neckarelz beim Auswärtsspiel beim mittlerweile schon etwas abgeschlagenen Tabellenschlusslicht FV Fortunal Kirchfeld.

2:0 zur Pause

Am Ende setzten sich die Rot-Schwarzen vor 123 Zuschauern nach Toren von Hatzis (31.), Zechmeister (45.) und Yazji (74., Foulelfmeter) mit 1:3 durch. Der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer von Petre reichte Kirchfeld nicht, um am Neckarelz ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Damit feierte die Spielvereinigung einen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Baden, der am Ende vielleicht noch von großer Bedeutung sein kann. Neckarelz liegt zwar weiterhin auf dem drittletzten Platz, hat aber durch diesen Auswärtssieg jetzt wieder Kontakt zu den Teams, die in der Tabelle etwas besser platziert sind