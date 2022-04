Neckarelz braucht drei Zähler

„Wir müssen punkten“, blickt Neckarelz’ Cheftrainer Stefan Strerath auf die Partie an diesem Donnerstag um 18 Uhr beim FC Zuzenhausen voraus. Der FCZ feierte am vergangenen Spieltag durch einen späten Treffer von Dominik Zuleger (14 Saisontore) einen 1:0-Erfolg gegen den Tabellennachbarn TSG Weinheim. Unlängst betonte Trainer Steffen Schieck: „Wir wissen, was wir können und wo wir uns verbessern müssen.“ Durch den Sieg verbesserte sich Zuzenhausen in der Tabelle mit 34 Punkten auf den siebten Tabellenplatz. Dagegen kassierte die Spvgg Neckarelz gegen Aufstiegsanwärter SV Spielberg eine 0:2-Heimniederlage und muss somit weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit zwölf Punkten nach 21 Spielen belegt die Spielvereinigung weiterhin den ersten Abstiegsplatz. Hoffnung könnte derweil die Bilanz gegen den FC Zuzenhausen machen.

In elf von 16 Partien ging die Spvgg Neckarelz als Sieger vom Platz. Hingegen entschied Zuzenhausen nur drei Spiele für sich. Eines davon war allerdings das Hinspiel im Elzstadion in Neckarelz (0:1). pati

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2