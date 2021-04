Nationalspielerin zur TSG

Jana Feldkamp wechselt im Sommer von der SGS Essen zur TSG Hoffenheim. Die 23-Jährige, die jüngst ihr Debüt in der Frauen-Nationalmannschaft feierte und über Erfahrung aus mehr als 100 Bundesliga-Spielen verfügt, unterschrieb im Kraichgau einen Vertrag bis 2023.

„Nach zehn Jahren bei der SGS Essen ist für mich die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu machen“, erklärt die flexibel einsetzbare Zentrumsspielerin. „Ich möchte mich fußballerisch, aber auch persönlich weiterentwickeln und denke, dass ich mit der TSG Hoffenheim den idealen Verein und das passende Umfeld für mich gefunden habe.“

Seit 2014 ist die gebürtige Dinslakenerin für die SGS in der Bundesliga im Einsatz. Für die Jugend-Nationalteams stand die 23-Jährige insgesamt 48-Mal im DFB-Trikot auf dem Platz, 2017 wurde sie als beste Nachwuchsspielerin Deutschlands mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. „„Ich hoffe, dass ich in Hoffenheim meine Stärken bestmöglich in die Mannschaft einbringen und ihr damit weiterhelfen kann. Ich bin gespannt, wo die Reise hinführt.“

Chef-Trainer Gabor Gallai freut sich auf die Qualitäten des Neuzugangs aus dem Ruhrgebiet: „Jana Feldkampf ist ein Ballmagnet und überzeugt durch ihre hohe Spielintelligenz und ihre Passsicherheit, die sie bei unserer Spielweise sehr gut einbringen kann. Sie ist variabel einsetzbar, durch ihre Defensivstärke sehen wir sie insbesondere im Mittelfeldzentrum oder als Innenverteidigerin.“

Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG Hoffenheim, betont. „Wir sind sehr stolz, dass wir von einer Spielerin wie Jana Feldkamp, die schon über viel Bundesliga-Erfahrung verfügt und gleichzeitig noch großes Potenzial mitbringt, als attraktives Ziel wahrgenommen werden, um sich auf hohem Niveau und unter guten Bedingungen weiterzuentwickeln.“ pik