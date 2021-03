Die Frauenfußball-Abteilung der TSG Hoffenheim verstärkt sich zur kommenden Saison mit Angreiferin Tine De Caigny. Die 23-Jährige, die im Januar als Belgiens „Fußballerin des Jahres 2020“ ausgezeichnet wurde, wechselt vom belgischen Serienmeister RSC Anderlecht in den Kraichgau und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. „Wir freuen uns auf eine torgefährliche Angreiferin, die in der belgischen Nationalmannschaft schon viel Erfahrung gesammelt hat und mit Anderlecht auch schon in der Champions League im Einsatz war“, erklärt Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball der TSG.

Tine De Caigny debütierte 2014 in der belgischen A-Nationalmannschaft, mit der sie 2017 an der Europameisterschaft teilnahm. Im Dezember löste sie mit den „Belgian Red Flames“ das Ticket für die Teilnahme an der EM 2022. Mit zwölf Treffern war De Caigny die erfolgreichste Torschützin der gesamten EM-Qualifikation.

„Die TSG Hoffenheim ist ein ambitionierter und sehr professioneller Verein, der in den vergangenen Jahren bereits viele gute Schritte gegangen ist“, betont Tine De Caigny. „Ich freue mich, Teil einer jungen Mannschaft zu sein, in der ich mich bestimmt schnell einfinden werde. Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln.“