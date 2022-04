Nassig will weiter marschieren

In der Abstiegsrunde verblüffte der SV Nassig mit zwei Siegen und acht Toren. Die Mannschaft von Trainer Szymon Piechowiak scheint sich erfolgreich gegen den Abstieg zu stemmen. An der Tabellenspitze ist der FV Reichenbuch mit ebenfalls zwei Dreiern auf dem besten Wege, eine sorgenfreie Abstiegsrunde zu absolvieren. Spielfrei ist Tabellenführer FV Reichenbuch, der seinen ersten Rang behalten wird.

Bereits heute um 18.30 Uhr will der SV Nassig im Heimspiel gegen den FC Schloßau den Aufwind der letzten Spiele nutzen, um den fünften Dreier in Folge zu verbuchen. Die Gastgeber zeigten sich nicht nur vor vier Wochen bei der 6.0-Torgala zielsicher wie lange nicht mehr, sondern erzielten in der Folge noch weitere zehn „Buden“. Fast wäre man geneigt zu fragen, warum der SV Nassig eigentlich nicht mit den „Großen“ in der Aufstiegsrunde mitspielt. Die Schloßauer wehren sich bisher nach Kräften. Sieg und Niederlage wechselten sich zuletzt ab. Setzt sich der Rhythmus fort, wäre heute ein Auswärtssieg fällig. Nassigs Trainer Szymon Piechowiak sieht keinen Grund, „leichtsinnig zu werden. Dafür ist die Situation noch immer viel zu prekär“.

Für den FC Hundheim/Steinbach ist das rettende Ufer – Platz vier – nur drei Zähler entfernt. Jetzt reist der FSV Waldbrunn an, der alle tun wird, um nicht an Boden zu verlieren. Mit einem Auswärtsdreier könnte der FSV sogar an den Gastgebern vorbeiziehen. Der FC möchte dagegen den 3:0-Auswärtserfolg in der Hinrunde wiederholen.

Nutzen könnte der TSV Rosenberg sein Heimspiel gegen den FV Elztal, um sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Die Gäste werden die Runde ordentlich zu Ende spielen, ohne sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu machen. Fünf Spiele in Folge gingen seit dem 3:0-Heimsieg über Assamstadt verloren, während die Rosenberger nach einer kleinen Niederlagenserie dreimal nicht mehr verloren.

Gut erholt nach der Spielpause will sich der TSV Assamstadt im Heimspiel gegen den SV Wagenschwend besser als im Auftaktspiel beim FC Hundheim/Steinbach präsentieren. Vor allem soll die Serie von sechs verlorenen Spielen in Folge ein Ende finden. Ein torreiches Spiel ist bei zwei aufmerksam agierenden Abwehrreihen nicht zu erwarten. Die Gäste sind eher im Vorteil, weil sie zuletzt zweimal kein Gegentor kassierten. ferö