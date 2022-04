Nassig und Hundheim/St. machen Boden gut

FV Reichenbuch – FV Elztal 1:0

Reichenbuch: Strein, Gimber, Bachmn, Eiermann, Kielmann (88. Hiller), Schölch (80. Heeg), Bauer (66. Utz), Roth, (66. Braun) Dylla, Donau (67. Utz) Winter.

0:0: Gleichauf waren Rosenberg und Wagenschwend. © Martin Herrmann

Elztal: Jakob, Schaller, Fischer, Brada, F. Kaiser, Schuhmacher (60. Winter), Helm, M. Kaiser, Schäfer (66. Kaida), Kuhn, Luckey.

Tor: 1:0 (61.) Eiermann. – Schiedsrichter: Miguel Rappe (Büchig). – Zuschauer: 110.

Man merkte auf beiden Seiten eine gewisse Unsicherheit. Es gab kaum erwähnenswerte Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Alles in allem war es aber ein verdienter Arbeitssieg des FVR.

TSV Rosenberg – Wagenschwend 0:0

Rosenberg: Krappel, Wild, Arndt, Leis, Pasour, Bujak, Mai, Haas, Ferschel (46. eiss), Walz (82. Grant), Rechner (70. Volk).

Wagenschwend: Deter, , Berberich, Jakob (Hemberger), Schork, Link, Noe, Brenneis, Merz, Plakinger, , Schäfer (Schork), Grimm, L. Schmitt (N. Schmitt).

Schiedsrichter: Noah Berthold (Königheim). – Zuschauer: 200

Mit Spannung erwarteten die zahlreichen Zuschauer am Ostermontag das erste Spiel des TSV in der Abstiegsrunde der Landesliga Odenwald. Nach zuletzt zwar guten Leistungen, aber leider keinem Sieg, trafen die Breitinger-Mannen ein weiteres Mal auf den SV Wagenschwend. Nach zwei Niederlagen in der Saison war man gewarnt vor den Stärken der Gäste. Das Spiel begann sehr verhalten. Erst in der 39. Minute hatte Rechner nach einem langen Ball von Krappel die Möglichkeit zum 1:0, als er freistehend vor dem Gästekeeper versuchte diesen zu überlupfen, was jedoch nicht ganz gelang. Im weiteren Spielverlauf war es weitestgehend ein Abtasten beider Mannschaften und die Mannschaften waren darauf bedacht keine Fehler zu machen. Die Nervosität war den Akteuren immer wieder anzumerken und es ergaben sich dabei zahlreiche Abspielfehler, welche auch den Spielfluss immer wieder hemmten. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV etwas energischer aus der Kabine und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Zunächst in der 60. Minute wurde Weiss über links durch Leis im Strafraum angespielt und hätte den Ball nur noch einschieben müssen, traf ihn jedoch den Ball nicht richtig. In der 77. Minute war es dann der gut aufgelegte Leis, der sich über die Außen durchspielte und den Ball auf den heranlaufenden Galm ablegte, der jedoch ebenso am Gehäuse vorbei ging. So blieb es bei dem torlosen Unentschieden, dass beiden Mannschaften nicht so richtig weiterhilft.

SV Nassig – FSV Waldbrunn 4:1

Nassig: Justus, Baumann A., Sock (14. Lausecker) , Henninger, Emrich, Baumann T., Rohde (67. Hörner), Dworschak, Budde (84. Melcher), Gattenhof, Kunkel.

Waldbrunn: Haas, Weiß, Guckenhan, Cugali (46. Eppler), Artun (40. Guckenhan), Kwasnick, Baumbusch, Wagner( 20. Kappes), Palm, Panagiotidis, Schulz.

Tore: 1:0 (8.) Rohde, 2:0 (49.) Gattenhof, 3:0 (70.) Dworschak, 3:1 (76.) Guckenhan, 4:1 (82.) Budde. – Schiedsrichter: Sarah Fahrer. – Zuschauer: 180.

Bei guten Platzverhältnissen hatte die Heimmannschaft in der ersten Hälfte ein leichtes Übergewicht. Schon nach acht Minuten fiel das 1:0. Nach schöner Vorarbeit von Gattenhof auf der rechten Seite vollendete Rohde den Querpass. Im Gegenzug rettete die Heimmannschaft im letzten Augenblick. Nassig kontrollierte das Spiel. Möglichkeiten waren vorhanden, doch die Bälle gingen immer über das gegnerische Tor. Nach der Pause wollte Nassig die Entscheidung und kamen durch Gattenhof und Dworschak zu einer eigentlich sicheren 3:0-Führung. Doch Waldbrunn war damit nicht einverstanden und war besonders durch Ecken gefährlich. Zuerst hielt Justus noch überragend, doch zwei Minuten später war er gegen Guckenhan machtlos. wenig später machte Budde nach Zuspiel von Gattenhof mit dem 4:1 alles klar.

FC Hundheim/Steinbach – TSV Assamstadt 1:0

Hundheim/Steinbach: Müssig, C. Münkel, Bischof, Benz, Baumann (90. Fischer), Hirsch (73. Trunk), Dick, Hilgner, Bundschuh, A. Münkel, Öchsner (57. Iancu) (80. Nastase).

Assamstadt: Stetel, Felix Rupp, Simon Hügel, Andreas Rupp, Rumm, Geißler, Pascal Hügel, Pollak, Ansmann, Münch, Ostertag.

Tore: 1:0 (12.) Rene Bundschuh. – Rote Karte Bischof (19.). – Schiedsrichter: Markus Kohler (Windischbuch). – Zuschauer: 110.

Es entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gastgeber bereits in der zwölften Minute in Führung gingen. Nach einer herrlichen Flanke von der linken Seite nickte Rene Bundschuh das Spielgerät per Kopfballaufsetzer zur frühen Führung ein. Drei Minuten später hatten die Gäste die erste gute Chance nach einem Freistoß, doch der junge heimische Torspieler Marco Müssig lenkte den gefährlichen Aufsetzerball über die Querlatte. Wenig später dann ein Schockmoment für den heimischen FC. Nach einem Foulspiel kurz vor der Strafraumgrenze schickte der Schiedsrichter den routinierten Hundheimer Innerverteidiger Bischof mit Rot vom Feld. Der anschließende Freistoß blieb zunächst in der Mauer hängen, den Nachschuß krazte Marcel Hilgner noch von der Torlinie. Die Gäste machten anschließend aus der nummerischen Überlegenheit auch eine optische Überlegenheit und bestimmten weitgehend das Spiel, wobei der heimische Abwehrverbund gut stand. Nach dem Seitenwechsel war die Partie zunächst wieder ausgeglichen und die dezimierte Züchner-Elf hatte gleich zu Beginn eine Doppelchance. Nach einer Stunde Spielzeit dann wieder einmal eine gute Chance der Gäste, doch der gefährliche Kopfballaufsetzer ging knapp am Pfosten vorbei. Die letzten 20 Minuten plus die sechsminütige Nachspielzeit gehörten den Gästen, die nahezu ununterbrochen das heimische Tor belagerten, ohne sich jedoch klare Einschussmöglichkeiten zu erarbeiten. Der eingewechselte Dumitru Nastase versuchte das eine oder andere Mal Entlastungsangriffe zu initieren, doch auch in diesen Situationen sahen die Zuschauer keine klaren Chancen mehr.