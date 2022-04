Nassig schwimmt sich frei

SV Wagenschwend – FC Hundheim-Steinbach 1:0

Wagenschwend: Deter, Berberich (82. N. Schmitt), Schork (90. Thoma), Jakob, Link, Noe, Brenneis (46. Allgaier), Merz, Plakinger, Grimm, L. Schmitt (77. Schäfer).

Nassig freut sich über den nächsten „Dreier“: 4:2 in Dallau. © Martin Herrmann

Hundheim-Steinbach: Müssig, Trunk (46. Pahl), Fischer, Dick (80. Nastase), Münkel, Hilgner, Hirsch, Öchsner (57.), Bundschuh, Baumann, Benz.

Tor: 1:0 Noe (63.). – Schiedsrichter: Marcel Heger. – Zuschauer: 100.

Die Heimmannschaft begann engagiert und hatte mit Berberich nach drei Spielminuten den ersten Abschluss. In der Folgezeit merkte man jedoch beiden Mannschaften die enge Tabellensituation in der Abstiegsrunde an. Die Defensivreihen standen kompakt, offensiv ergab sich wenig Zählbares. Somit ging es mit einem gerechten Unentschieden in die Halbzeit. Die Halbzeitansprache zeigte Wirkung, der SVW kam besser ins Spiel und belohnte sich in der 63. Spielminute durch einen herrlichen Treffer von Noe nach starkem Ballgewinn durch Berberich. In der Folge entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel in dem sich kein Team klare Feldvorteile erarbeiten konnte. Die wenigen Offenivaktionen waren sichere Beute der Torhüter. So konnte der SV Wagenschend durch eine gute kämpferische Leistung die wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf verbuchen.

FC Schloßau – FV Reichenbuch 0:4

Schloßau: Keller, Schäfer, Brech, Benig, Scheuermann (52. Galm), Gornik, Link, Blumenschein (66. R. Prokisch), L. Proksch, Schnorr, Friedrich.

Reichenbuch: Strein, Gimber, Utz, Bachmann (75. Cardal), Kielmann (78. Braun), Schölch, Bauer (73. Heeg), Roth, Dylla, Donau (73. Hiller), Winter.

Tore: 0:1 (32.) Eigentor, 0:2 (47.) Bachmann, 0:3 (56.) Bachmann, 0:4 (85.) Braun. – Schiedsrichter: Felix Stephan.

Bei unfreundlich-kühlem Wetter stellte der Gast von der ersten Minute an klar, dass er nicht gekommen war, um Gastgeschenke zu verteilen. Schnell verlagerte sich das Spiel in die Schloßauer Hälfte und blieb auch dort. Klare Torchancen ergaben sich allerdings nicht und so bedurfte es der Mithilfe der Heimmannschaft, um das 0:1 zu erzielen. Eine scharfe Flanke von der rechten Außenbahn lenkte in der 32. Minute ein Schloßauer Abwehrspieler ins eigene Tor. Die anschließenden Konterversuche des FC verliefen im Sand und man konnte sich bei Schlussmann Keller bedanken, dass das 0:1 auch das Halbzeitergebnis blieb.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste geendet hatte - mit einer spielerisch überlegenen Gästemannschaft. Deren Bemühungen wurden in der 47. Minute mit dem zweiten Tor belohnt. Die Schloßauer Defensive verlor den Ball am rechten Spielfeldrand, konnte eine Flanke nicht verhindern und Bachmann köpfte sehenswert ein. Wer angenommen hatte, dass ein Handelfmeter, den Bachmann für Reichenbuch nicht verwerten konnte, einen Hallo-Wach-Effekt für die Heimmannschaft sein könnte, sah sich getäuscht. Sechs Minuten später hatte Bachmann eine Flanke von Links mit dem Kopf unhaltbar zum 0:3 verwandelt. Danach plätscherte das Spiel dahin - Schloßau scheiterte mit einem Konter am Torwart, der FV Reichenbuch am Pfosten. Für das Endergebnis von 0:4 sorgte Braun in der 85. Minute, der eine völlig verunglückte Rückgabe der Schloßauer Defensive erlief und versenkte.

FV Elztal – SV Nassig 3:4

Elztal: Jakob, Schaller (24. Schäfer, 73. Wölfer), Fischer, Koch, Brada, F. Kaiser, Helm, Holzschuh (78. Winter), M. Kaiser, Kuhn, Luckey

Nassig: Justus, Hörner (82. Winzenhöler), Lausecker (68. Scheurich), Emrich, Baumann, Dworschak, Budde, Gattenhof (88. Melcher), Rhode (65. Klein), Kunkel, Stobbies

Tore: 0.1 Dworschak (1.), 0:2 Gattenhof (21., 1:2 Fischer (49.), 2:2 Holzschuh (51.), 3:2 Schäfer (69.), 3:3 Gattenhof (73.), 3:4 Klein (86.). – Schiedsrichter: Jan-Philipp Bräumer.

Es dauerte keine Minute bis die Heimelf 0:1 zurücklag. Der Gast aus Nassig zeigte sich in der Anfangsphase deutlichst wacher und schneller in der Zweikämpfen. Nach 20 Minuten erhöhte Nassig nach einem Konter auf 0:2. vor der Pause konnte sich die Heimelf langsam fangen, doch die Elztäler konnten ihre Torchancen leider nicht zum Anschluss ummünzen. Nach der Pause zeigten die Elztäler ein anderes Bild. Man fand direkt ins Spiel und konnte durch Fischer und Holzschuh innerhalb kürzester Zeit auf 2:2 stellen. Der couragierte Start in die zweite Hälfte konnte Schäfer mit dem zwischenzeitlichen 3:2 nach 70 Minuten belohnen. Die Führung hielt leider nur kurz an, Nassig konnte nach Getümmel im Anschluss an eine Ecke den Ausgleich erzielen. Gegen Ende wurde der Gast aus Nassig nochmals zwingender, durch einen Fehler der Abwehr fiel das 3:4 kurz vor Schluss.

Waldbrunn – TSV Rosenberg 0:4

Waldbrunn: Haas, Palm (81. Menges), Frank, Guckenhan J., Schulz, Guckenhan B. (81. Kaiser), Kwasniok, Panagiotidis, Baumbusch, Losing, Kappes

Rosenberg: Krappel, Mai, Wild, Arndt, Leis, Rechner (65. Flis), Galm, Pasour (78. Grant), Haas (57. Volk), Bujak, Walz

Tore: 0:1 Mai (6.), 0:2 Leis (42.), 0:3 Volk (69.), 0:4 Galm (71.). – Schiedsrichter: Oruc Baris Icli. – Zuschauer: 80

Die Einheimischen mussten mit stark veränderter Elf aufgrund von Verletzungen und Corona antreten und gingen entsprechend ausgerichtet ins Spiel. Aber bereits in der 6. Minuten wurden die Pläne des FSV über den Haufen geworfen, als Torwart Haas nach zwei Großtaten doch noch von Mai zum frühen 0:1 überwunden wurde. Die Heimmannschaft versuchte vor allem mit langen Bällen aus der Abwehr dagegen zu halten. Doch das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, viele Zweikämpfe und Ballverluste prägten die Partie. Das 2:0 für die Gäste resultierte aus einem Flachschuss. Nach der Pause war das Spiel des FSV engagierter und man versuchte, den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Gäste bekamen in der 67. Minute einen indirekten Freistoß im Strafraum zugesprochen. Den kurz angetippten Ball jagte Volk ins Dreieck und markierte somit das vorentscheidende 3:0. Die Gastgeber kamen kurzzeitig aus dem Tritt und kassierten drei Minuten später durch Galm das 0:4. Das Spiel war jetzt natürlich endgültig gelaufen, auch wenn Kwasniok in der 87. Und 90. Minute noch zwei Lattentreffer per Kopf zu verzeichnen hatte.