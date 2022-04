Nassig II liegt in Lauerstellung und will mit Sieg Ausgangslage verbessern

Bereits an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr findet die Begegnung zwischen der SpG Windischbuch/Schwabhausen II und dem TSV Assamstadt II statt. Für die Fans ein klassisches Derby mit viel Emotionen. Zumindest sportlich trennen beide Teams aber Welten. So haben die Platzherren am letzten Wochenende zwar nur knapp gegen die SpG Dittwar/Heckfeld verloren, für den Punktestand indes bringt dies letztendlich nichts. Auch die Gäste mussten gegen den Tabellenführer Federn lassen und verpassten es damit, weiter nach oben durchzustarten. Trotzdem bleiben sie, Derby hin oder her, der klare Favorit.

Nach der am letzten Sonntag abgesagten Begegnung zwischen dem FC Eichel und dem SV Anadolu Lauda greift die Heimelf nun am Donnerstag um 18.30 Uhr wieder in den laufenden Spielbetrieb der Kreisklasse A Tauberbischofsheim ein. Gegner ist die in der oberen Tabellenhälfte angesiedelte SpG Welzbachtal. Die Gäste hatten ebenfalls eine Spielpause und werden versuchen, ihren Aufwärtstrend fortzusetzen. Aber auch die Hausherren sind zuhause nicht zu unterschätzen, so dass auch ein Remis möglich erscheint.

Kann Distelhausen (blau) bei Beckstein/Königshofen den Aufwärtstrend fortsetzen? © Hörner

Der SV Nassig II befindet sich ebenfalls in Lauerstellung mit Blick auf die Aufstiegsränge. Nur drei Punkte trennen ihn vom zweiten Tabellenplatz. Weitaus schlechter stellt sich die Situation für die anreisende SpG Uissigheim II/Gamburg dar. So könnte bei einer Niederlage sogar der Abstiegsrelegationsplatz drohen. Noch ist es nicht soweit, wenn auch die Heimelf die klar besseren Karten haben dürfte und den Dreier fest eingeplant hat. Nur wenn es den Gästen gelingt, den zweitbesten Sturm der Hausherren an die Kandare zu legen, könnte für sie etwas Zählbares herausspringen.

Dass der FC Grünsfeld II so schnell in die untere Tabellenregion abdriften würde, haben die wenigsten vorausgesehen. Diesen Negativtrend gilt es schnellstmöglich umzukehren und wieder den Anschluss nach oben zu schaffen. Die Zeichen hierfür stehen ausgesprochen gut, denn mit dem SV Anadolu Lauda reist ein Gegner an, der selbst in größten Schwierigkeiten steckt und ums Überleben kämpft. So haben die Gäste die meisten Gegentreffer der Liga kassiert und vorn nur selten getroffen. Alles andere als ein klarer Sieg der Hausherren wäre eine große Überraschung.

Wenn auch die Punkteteilung bei der SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II eine kleine Enttäuschung darstellt, ist die SpG Beckstein/Königshofen II weiterhin voll im Aufstiegsmodus. Hieran dürfte sich auch im Heimspiel gegen den SV Distelhausen wenig ändern. Zu souverän und abgeklärt zeigten sich die Hausherren bisher. Die Gäste fingen sich nach einem Stotterstart mittlerweile wieder und arbeiteten sich in Richtung Tabellenmittelfeld vor. Ob sich dieser Aufwärtstrend auch gegen die heimstarken Platzherren fortsetzen lässt, erscheint eher fraglich. Bereits ein Remis wäre für die Gäste ein großer Gewinn.