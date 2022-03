Nassig II entscheidet Zitterpartie für sich

Die Kreisliga Tauberbischofsheim bleibt spannend. Auf den oberen Rängen ließ keine Mannschaft Punkte liegen.

Kreisliga Tauberbischofsheim

SpG Wittighausen/Zimmern – TSV Gerchsheim 1:2

Wittighausen/Zimmern: R. Wundling, T. Pfeuffer, L. Wundling, Dörner (61. Englert), D. Pfeuffer, J. Ebert, Häußler, Neser, Wohak (58. Neckermann), Barthel, Schmitt.

Gerchsheim: Heilig, Ziegler, Grünewald, Landeck, Weber (73. Dittmann), Kleespies (46. Krumpholz), Sack (84. Kalke), Stoy (81. Hemrich), Drixler, Wachter, Dosch.

Tore: 0:1 (8.) Maximilian Stoy, 0:2 (83.) Nicolas Krumpholz, 1:2 (90. + 1) Philipp Barthel. – Schiedsrichter: Alexander Drach.

SpG Balbachtal – VfR Gerlachsheim 2:1

Ballbachtal: Beck, Neser, Karadag, Schmitt, Späth (24. Straub) , Hajra (87. Wasegh), Schuster, Imhof, Horwath (90.+1 Knab), Schindler, Graf.

Gerlachsheim: Markert, Pahle (80. Holzner), Müller (43. Bethäuser), Braun, Klingert, Semmler (87. Seifried), Brach, Schulz, Braun, Meier (84. Lipper), Staufert.

Tore: 1:0 (17.) Dennis Späth, 1:1 (67.) Jan Staufert, 2:1 (78.) Neser. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte für einen Spieler des VfR (72.), Rote Karte für einen Spieler der SpG (73.). – Schiedsrichterin: Julia Sturm (Gommersdorf).

1.FC Umpfertal – Kickers DHK Wertheim 3:0

Umpfertal: Nied, Eck, Pehlivan, Oehm, Weber, F. Dürr, M. Dürr, Müller, Kuntschik, Tunga, Holler (80. Beier).

Wertheim: Bolg, P. Weimer (73. Beuschlein), M. Weimer, Amend, Kippes, Maier, Ries, Taege (65. Beck), Traub, Schmidt, Gegenwarth.

Tore: 1:0 (32.), 2:0 (72. Strafstoß), 3:0 (75.) Maximilian Dürr. – Schiedsrichter: Andreas Keppler.

TSV Kreuzwertheim – FV Brehmbachtal 0:3

Kreuzwertheim: Schwab, L. Klein (69. Jeßberger), Grötzbach (35. Nicola), J. Geier (69. Lemmen), Redondo, Roth, Deliallisi, Kafara, C. Geier, Huth, C. Klein.

Brehmbachtal: Schneider, Faulhaber, Honikel, Krank, Sladek, Schneider, Hofmann, Zebrala, Sisman (69. M. Yildirim), Faulhaber, K. Yildirim (86. Schreck).

Tore: 0:1 (65.) Fabian Sladek, 2:0 (70.) Kürsad Yildirim, 3:0 (86.) Tim Fualhaber. – Schiedsrichter: Qizheng Sun.

TuS Großrinderfeld – Türkgücü Wertheim 4:2

Großrinderfeld: Gress, Schwab, N. Michel (46. Behringer), Dürr, K. Michel, Nahm, Richter (90. + 4 Leuchtweis), Ille, Stolzenberger (75. Gernert), Thoma, Mühleck.

Wertheim: Yigit, Albayrak, I. Kizildeniz, Hükelek, Gravera (80. Zimbelmann), G. Kizildeniz, Gülecin, Karaveli, Genc, Aksoy (57. Özdemir), Cirakoglu.

Tore: 1:0 (15.) Jakob Ille, 2:0 (20. Johannes Mühleck, 2:1 (41.) Elyesa Gülecin, 2:2 (44.) Kevin-Cem Aksoy, 3:2 (50., Strafstoß) Kevin Michel, 4:2 (90.+4) Jakob Ille. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Türkgücü (80.). – Schiedsrichter: Björn Schumann.

SpG Schwabhausen/Windischbuch – FC Külsheim 3:1

Schwabhausen/Windischbuch: Mendel, Neubauer, Behringer, Scelle, Preis, Dittmann (46. Czernin), F. Greiner (73. Rumm), Weiland (46. Günter), H. Greiner, P. Hirt (73. Schad), T. Hirt.

Külsheim: Schweder, Ziegler, Keller, Schander, Duda, Meixner (73. Knebel), Bundschuh, Beringer, Fieger, Eisenhauer (65. Berberich), Fischer (55. Meixner).

Tore: 0:1 (3.) Luis Fieger, 1:1 (47.) Bastian Günther, 2:1 (50. ET) Jan Bundschuh, 3:1 (65.) Philip Czernin. – Schiedsrichter: David Schiffmacher (Walldürn).

SV Pülfringen – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen 0:2

Pülfringen: F. Haberkorn, Glock, Eckert (40. Wollenschläger) , Ma. Haberkorn, Mutschler (71. Hartmann), Mi. Haberkorn, Pfreundschuh, Jahateh, Busch, Farcau, Haas.

Unterschüpf/Kupprichhausen: Hefner, Größlein, Hökel, S. Haun (75. Heissenberger), Henning, R. Haun (82. P. Kilian), J. Kilian, N. Ilic, Bilancia, A.Ilic, Braun (85. Rieger).

Tore: 0:1 (51.) Yannick Braun, 0:2 (64.) Stefan Haun. – Schiedsrichter: Jürgen Heudorf.

Kreisklasse A TBB

SpG Windischbuch/Schwabhausen II – SpG Winzer Beckstein/Königshofen II 0:2

Tore: 0:1 (30.) Philipp Gayer, 0:2 (58.) Simon Michelbach. – Schiedsrichter: Christian Simon.

SV Anadolu Lauda – SpG Dittwar/Heckfeld 1:2

Tore: 0:1 (10.) Florian Both, 0:2 (72.) Thomas Lotter, 1:2 (79. ET) Florian Both. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte für den SV (90. + 2). – Schiedsrichter: Udo Fleck.

SpG Welzbachtal – SV Distelhausen 2:0

Tore: 1:0 (3.) Justin Splettstößer, 2:0 (12.) Lukas Scheuerl. – Schiedsrichter: Rudi Strachon.

FC Grünsfeld II – SV Eintracht Nassig II 2:3

Tore: 1:0 (7.) Manuel Betzel, 1:1 (11.) Jan Emrich, 2:1 (13.) Yannick Konrad, 2:2 (63.) Jan Emrich, 2:3 (90. +1) Eric Klein. – Schiedsrichter: Simon Eberle.

Kreisklasse B TBB

1.FC Umpfertal II – Kickers DHK Wertheim II 1:1

Tore: 0:1 (74.) Marc Strauß, 1:1 (76.) Paul Völker. – Schiedsrichter: Klaus Steffan.

SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II – SV Eintracht Nassig III 6:2

Tore: 1:0 (6.) Kevin Cooper, 1:1 (9.) Enrico Schieck, 2:1 (61.) Max Lesch, 3:1 (70.) Adem Cubrelji, 4:1 (79.) Kevin Cooper, 5:1 (82.) Max Lesch, 5:2 (84.) Leon Koppitz, 6:2 (90.+2) Kevin Cooper. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für die Eintracht (55.). – Schiedsrichter: Thomas Hartmann.

SpG Bobstadt/Assamstadt III – SpG Viktoria Wertheim/Grünenwört II 1:2

Tore: 1:0 (10.) Daniel Frank, 1:1 (19.) Richard Bender, 1:2 (43.) Bruno Rot. – Schiedsrichter: Jochen Ulshöfer.

Kreisklasse C TBB

SpG Wittighausen/Zimmern II – SpG Gerchsheim/Unteraltertheim II 3:0

Tore: 1:0 (19.), 2:0 (23.), 3:0 (65.) Christian Englert. – Schiedsrichter: Matthias Dertinger.

SpG Welzbachtal II – SV Distelhausen II 4:0

Tore: 1:0 (12.) Mike Müller, 2:0 (69.), 2:0 (77.) Timo Emmel, 4:0 (87. Robert Tomic. – Schiedsrichter: Erwin Roth.

TSV Kreuzwertheim II – SpG Hochhausen/Impf. II/TBB III 2:0

Tore: 1:0 (53.), 2:0 (90.) Florian Schmidt. – Schiedsrichter: Elmar Amend.

TuS Großrinderfeld II – Türkgücü Wertheim II 4:3

Tore: 1:0 (12.) Tom Kitz, 2:0 (15.) Julian Michelbach, 3:0 (30.) Maximilian Egner, 3:1 (42.) Cihan Isik, 4:1 (65.) Julian Michelbach, 4:2 (80.) Cem Cirakoglu, 4:3 (85.) Cihan Isik. – Schiedsrichter: Albrecht Rudolf.

SpG Windischbuch II/Schwabhausen III – FC Külsheim II 2:3

Tore: 0:1 (15.) Tim Floder, 1:1 (22.) Volker Weber, 2:1 (57.) Jochen Hofmann, 2:2 (67.) Eric Bohn, 2:3 (82.) Leonard, Zeh. – Schiedsrichter: Abdulhamit Yildirim.

FC Hundheim-Steinbach II – SV Pülfringen II 4:0

Tore: 1:0 (13.) Vasile-Alexandru Golotut, 2:0 (43.) Marco Müssig, 3:0 (55.), 4:0 (88.) Florian Hirsch. – Schiedsrichter: Mario Krämer.

SpG Boxtal/Mondfeld II – VfB Reicholzheim II 3:0

Tore: 1:0 (5.) Finn Segner, 2:0 (78.) Kevin Bahr, 3:0 (90.) Michael Arlt. – Schiedsrichter: Andy Grüßung.