Nächster Halt: Europa

Dritter Tabellenplatz, Champions League-Qualifikation und Torjäger-Kanone: Der TSG Hoffenheim feierten einen perfekten Abschluss der Frauen-Bundesliga-Saison. Im letzten Spiel gab es beim MSV Duisburg noch ein 3:1 (2:0).

Im Duisburger PCC-Stadion hatte TSG-Cheftrainer Gabor Gallai seine Anfangsformation im Vergleich zum Baden-Derby gegen Freiburg zwei Wochen zuvor nochmal ordentlich durchgemischt: Gleich fünf neue Spielerinnen standen in der Startelf.

Gleich ihren ersten Angriff schloss die Gallai-Elf nach sieben Minuten mit dem Führungstreffer ab. Nach Vorarbeit von Laura Wienroither erzielte Bundesliga-Torschützenkönigin Nicole Billa das 1:0 für Hoffenheim. Es war ihr 22. Saisontor.

In Folge bestimmte die TSG gegen mutig mitspielende Gastgeberinnen, die als Absteiger bereits feststanden, die Partie. Hoffenheim kombinierte sich immer wieder nach vorne und erhöhte gut zehn Minuten später auf 2:0. Nach einem Abschluss von Jule Brand drückte erneut Billa die Kugel aus spitzem Winkel im Nachsetzen in die Maschen (18.).

Gleich fünf Wechsel nahm Chef-Trainer Gabor Gallai in der Halbzeitpause vor. Maximiliane Rall, Jana Beuschlein und Tabea Waßmuth kamen zu ihren letzten Einsätzen im TSG-Trikot, auch Anne Fühner und Luana Bühler rückten aufs Feld.

Im zweiten Durchgang lieferten sich die TSG und der MSV Duisburg weiter ein munteres Duell, dem man anmerkte, dass beide Mannschaften den letzten Spieltag ohne den ganz großen Druck angehen konnten. Nachdem Tabea Waßmuth nach Lattwein-Vorlage das 3:0 erzielte (54.) kam auch Duisburg zu guten Chancen und in der 67. Minute belohnte sich das Tabellenschlusslicht durch einen Treffer von Nina Lange. Es entwickelte sich anschließend ein Hin und Her, die Lücken in beiden Teams wurden immer größer und so gelangen sowohl der TSG als auch dem MSV immer wieder gefährliche Vorstöße..

Die TSG beendet die Saison 2020/21 mit 44 Punkten auf dem dritten Platz und wird damit im Sommer erstmals an der Champions League-Qualifikation teilnehmen. pik

