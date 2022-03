Nachholspiel in Schloßau

Zu einem Nachholspiel empfängt der FC Schloßau an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr den FC Hundheim/Steinbach. Ein Sieg ist in dieser Partie für beide Seiten Pflicht. Während die Hausherren im Erfolgsfall noch auf eine Teilnahme an der „Meisterrunde“ der ersten neun Mannschaft hoffen dürfen, geht es für die Gäste einzig darum, mit einem Dreier die Situation im Rennen um den Klassenverbleib zu verbessern. Der Heimvorteil scheint zwar für die Schloßauer zu sprechen, die allerdings eine 1:5-Packung vom Wochenende in Höpfingen zu verdauen haben. Doch auch die Hundheimer ihrerseits waren nicht mit Fortune im Bunde. Sie mussten sich zu Hause dem TSV Oberwittstadt mit 0:3 beugen. Über die Wichtigkeit dieser Auseinandersetzung dürften sich in jedem Fall beide Vereine im Klaren sein. ktm

