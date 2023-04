Nachbarn in der Tabelle

Die Verbandsliga-Fußballerinnen der SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim treten am Sonntag, 23. april, um 11 Uhr in Viernheim gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Amicitia II an. Punktgleich befinden sich beide Teams auf dem Tabellenplätzen 5 und 6. Zu den Abstiegsplätzen haben die Teams jedoch auch nur ein Drei-Punkte-Polster, so dass der Verlierer dieser Partie sich ernsthaft Sorgen machen muss.

Aufgrund von Verletzungen ist der Kader der Spielgemeinschaft sehr ausgedünnt, so dass Trainerin Janin Faulhaber kaum Alternativen auf der Bank hat. Der Einsatz von Abwehrspezialistin Pia Scheuermann und Torspielerin Christina Schuchmann ist nach einer Verletzung noch unsicher. Trotzdem werden die Fußballerinnen alles in die Waagschale werfen, um beim Auswärtsspiel gegen Viernheim II zu punkten.

Im Hinspiel hat man nach einem 2:0-Heimsieg die Punkte im Taubertal behalten. Nachdem man sich beim Spiel vor Wochenfrist gegen den Tabellenletzten VfB Bretten mit einer Punkteteilung zufriedengeben musste, liegt der letzte Sieg der Mannschaft schon vier Wochen zurück. Man darf gespannt sein, ob nun wieder mal ein Sieg gelingt. sh