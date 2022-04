Nach Rückstand noch ab ins Finale

Die Frauen der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach haben am Donnerstagabend mit einem 4:1-Sieg bei der SGM Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg das Endspiel um den Sparkassen-Bezirkspokal Hohenlohe erreicht. Nach dem schnellen Rückstand (14.) erzielte Viola Reiß (16.) fast postwendend den Ausgleich. Noch vor der Pause sorgten Jennifer Schmitt (42.) und Lorena Follner (44.) für klare Verhältnisse. Den 4:1-Endstand besorgte in der 58. Spielminute Alina Knopf. Endspielgegner ist die SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II, die sich mit 2:0 gegen die SGM Tüngental/Rieden/Michelbach-Bilz durchgesetzt hat. Das Endspiel ist am 26. Mai (Christi Himmelfahrt) in Waldenburg. rst

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1