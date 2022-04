Nach dem 1:3 ging es nur noch um Schadensbegrenzung

FV Heddesheim – VfR Gommersdorf 3:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heddesheim: Broll, Lorenz (88., Hesse), Malburg, Roumelicidis (72. Vlahov), Gebhard, Lerchl, Lo Porto (65. Soultani), Malchow, Ulusoy, Adamek, Baltaci (84. Sterzing).

Gommersdorf: Petrowski, Bender, Mütsch (80. Scheifler), Breuninger, Conrad, Beck, Weippert (74. Cebulla), Gärtner (66. Baust), Hespelt, Vollmer, Schmidt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 1:0 (17.) Baltaci, 2:0 (22.) Adamek, 2:1 (24.) Vollmer, 3:1 (54.) Adamek. – Schiedsrichter: Christopher Funk (SRVgg Heidelberg). – Zuschauer: 50

Am 21. Spieltag der Verbandsliga änderte sich im Tabellentableau für den VfR Gommersdorf insofern etwas, dass nach 1:3-Niederlage beim FV Heddesheim er vom zehnten auf den elften Platz zurückfiel. Der unmittelbare Konkurrent FC Friedrichstal schlug mit einem Treffer in der 89. Minute den FV Kirchfeld mit 1:0 und liegt nun einen Zähler vor den Gommersdorfern.

Von Beginn an setzte der FV Heddesheim die Gäste aus dem Jagsttal permanent unter Druck. Gewillt die Vorspielniederlage vergessen zu machen, nahmen sie das Spielgeschehen in die Hand. Sie kamen auch dann folgerichtig zu ihren Toren. In der Anfangsviertelstunde verhinderten die Gommersdorfer zwar noch einen Einschlag, doch dann trafen die beiden Sturmspitzen Enis Baltaci (17.) mit seinem achten und Andreas Adamek (22.) mit seinem 15. Saisontor zur 2:0-Führung. „Beim zweiten Gegentor haben wir uns zum ersten Mal etwas vom Druck der Platzherren befreit, aber dann liefen wir in einen Konter“, sagte VfR-Teammanager Jörg Olkus. Mit seinem neunten Treffer verkürzte Dennis Vollmer für die Gommersdorfer, als er vom Sechszehner unter die Latte unhaltbar zum 1:2-Anschlusstreffer traf. Der Druck der Platzherren ließ danach etwas nach, doch mit ihren spielerischen Elementen dominierten sie weiter die Partie bis zur Halbzeit klar. Gommersdorf konnte nicht für längere Zeit den Ball in den eigenen Reihen halten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im zweiten Abschnitt waren die Platzherren weiter der Chef im Ring und sie trafen durch einen weiteren Treffer ihres Torjägers Andreas Adamek (16. Tor) kurz nach dem Wechsel (54.) zum 3:1. „Danach war für uns eigentlich Schadensbegrenzung angesagt, denn wir wollten nicht wieder gleich fünf eingeschenkt bekommen“, sagte nach dem Spiel VfR-Teammanager Jörg Olkus. Und das hat funktioniert. Der VfR Gommersdorf hatte auch noch eine Möglichkeit (84.) zum Anschlusstreffer, doch sie wurde vergeben.

Schon am Gründonnerstag (18 Uhr) geht es für die Gommersdorfer weiter, denn da kommt der 1. FC Mühlhausen aus aus dem Kraichgau ins Jagsttal. Der nächste schwere Brocken für die Mannschaft von Trainer Peter Hogen.