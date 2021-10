Mithalten war nicht genug

Neckarelz – Mutschelbach 0:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neckarelz: Penz, Münz, N. Böhm, Horning, Gashi, Baumbusch (78. Yazji), Gjela (86. Clausi)j, Reinmuth, Ilkin (76. Luck), Hatzzis, Zechmeister.

Mutschelbach: Bleich, Hasel (75. Frank), Henk, Malsam, Weizel, Leiss (85. Lindner), Stoll (69. Malsam), Kramer, Kleinert (61. Schnürer), Bitzer, Rutz.

Tore: 0:1 (13.) Stoll, 0:2 (90.+3) Lindner. - Schiedsrichter: Jannik Ganji (Bruchsal).- Zuschauer: 100.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine knappe Niederlage kassierte die Spvgg. Neckarelz im Heimspiel gegen den ATS Mutschelbach. Dabei hätte die Spielvereinigung in der Anfangsphase sogar in Führung gehen können, konnte die sich bietende Chance zum 1:0 aber nicht nutzen (10.). Auf der anderen Seite schloss Mutschelbach einen Konter durch Stoll sehenswert zum 0:1 ab (13.). Dieser Treffer gab den Gästen noch mehr Sicherheit. Auch in der zweiten Halbzeit hielt Neckarelz zwar lange Zeit gut mit, für etwas Zählbares sollte es aber nicht reichen. Trotzdem musste Mutschelbach bis in die Nachspielzeit bangen, ehe der eingewechselte Lindner zum zum entscheidenden 2:0 abschloss. Damit bleiben die Rot-Schwarzen tief im Tabellenkeller der Verbandsliga hängen Norbaden. pati