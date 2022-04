Mit weiterem Sieg an der Tabellenspitze bleiben

Nach den Beiden zuletzt abgesetzten Spielen freut sich die Frauenfußball-Mannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auf das Spiel gegen den Tabellensechsten SpG Heidelberger SC II/ASV Eppelheim. Anstoß ist am Sonntag um 13 Uhr.

Nachdem das Hinspiel in Eppelheim klar mit 5:0 gewonnen wurde, geht der Tabellenführer als absoluter Favorit in die Partie. Jedoch müssen die Ausfälle von Stürmerin Ellen Boccagno (verletzt) und Offensivspielerin Cora Heidinger (verhindert) erst einmal kompensiert werden. Trainerin Janin Faulhaber erwartet von Ihrer Mannschaft neben 100 Prozent Einsatz auch Spielwitz und schön vorgetragene Kombinationen, so dass sich die Zuschauer sicher auf ein attraktives Spiel freuen können.

Der Gegner wird aufgrund des jüngsten 2:0-Sieges bei Hohensachsen II auch auf seine Möglichkeiten lauern, so dass höchste Konzentration nötig sein wird, um den Sieg einzufahren und weiterhin an der Tabellenspitze der Landesliga zu bleiben. sh

