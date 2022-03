Mit ungefährdetem Erfolg an die Spitze

FSV Hollenbach – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 3:0

Hollenbach: Hörner, Hahn, Schülke, Uhl, Dörner (69. Henning), Krieger (46. Nzuzi), Minder, Rohmer, Kleinschrodt (73. Volkert), Scherer (62. Wild), Ruck.

Hofherrnweiler-Unterrombach: Pfleiderer, Christlieb, Haas, Rief, Schneider (68. Queiro Serejo), Borst, Fichtner (78. Blum), Köhnlein (62. Avduli), Zahner, Milojkovic (78. Van Eerden), Schiele.

Tore: 1:0 (19.) Robin Dörner, 2:0 (51.) Hannes Scherer, 3:0 (59.) Hannes Scherer. – Gelb-Rote Karte: Lorenz Minder (73.). – Schiedsrichter: Rico Neidinger. – Zuschauer: 150.

Der FSV Hollenbach hat sich an die Spitze der Verbandsliga Württemberg gesetzt. Am Samstag gelang gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ein 3:0-Sieg, währen der FC Holzhausen nur 1:1 beim VfB Neckarrems spielte. Getrübt wurde die Freude von der Gelb-Roten Karte für Lorenz Minder. Es war eine sehr harte Entscheidung des Schiedsrichters, der damit für mehr Unruhe in der Schlussphase als nötig sorgte. „Das nervt“, meinte Trainer Martin Kleinschrodt.

Seinen Blick hatte er aber auch auf die Defensive gelegt. Schließlich fällt mit Manuel Hofmann der Abwehrchef wegen eines Innenbandrisses mehrere Wochen aus. Wie schon gegen Gmünd rückte Marius Uhl in die Mitte und Florian Ruck lief als linker Außenverteidiger auf. Es funktionierte gut, der FSV ließ nur wenig zu. Allerdings hatten sich die Gäste auch eher auf die Verteidigung verlegt. Offensiv hatten sie nur wenig Durchschlagskraft. „Die Abwehr mit Mari und Arne war stark. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die wir ansprechen müssen“, meinte Kleinschrodt. „Auch Florian Ruck hat es gut gemacht. Die defensive Kompaktheit zeichnet uns schon aus.“

Hollenbach versuchte von Beginn an das Spiel zu kontrollieren. Aber die TSG stand meist stabil. Mit der zweiten Möglichkeit stand es dann 1:0. Robin Dörner traf mit dem Hinterkopf ins lange Eck. Der FSV war das bessere Team, musste dafür aber nicht das volle Tempo gehen.

Hollenbach machte auch nach der Pause zunächst Druck. Vor dem 2:0 war Lorenz Minder auf der linken Seite nicht zu stoppen und seine flache Hereingabe verwertete Hannes Scherer zum 2:0. Dann wurde FSV-Torhüter Philipp Hörner das einzige Mal im Spiel gefordert, lenkte den Schuss von Veljko Milojkovic um den Pfosten. Fast im Gegenzug fiel Hollenbachs 3:0. Wieder legte Minder vor, Scherer hatte viel Platz in der Mitte, nahm den Ball an und zog aus der Drehung ab. Danach kontrollierte der FSV die Partie bis zum Ende. „Über die erste Halbzeit reden wir am besten nicht“, meinte Karl-Heinz Sprügel. „Da haben wir nicht gut gespielt. Aber wir sind jetzt froh, dass wir Tabellenführer sind. Da können wir uns jetzt nicht beschweren.“

Kommende Woche tritt der FSV zum Topspiel in Holzhausen an.