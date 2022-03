Mit Lust und Leidenschaft

SpG Waldhausen/Laudenberg – TSV Buchen 2:2

Waldhausen/Laudenberg: Weckbach, Hrynko (45. B. Ehler), M. Schell (80. D. Gramlich), M. Schnorr, Müller, Arndt (89. J. Friedrich), Romano (39. T. Emmerich), M. Throm, N. Schnorr, Leopold, Dietrich.

Buchen: Bethäuser, Hein, Ivanov, Brötel (75. D. Müller), Penner, Müller, Krämer (70. M. Erdogan), Hinner, Kuhn (77. M. Naglo), Gruslak, Schwing.

Tore: 0:1 (15.) Eduard Penner, 0:2 (50.), 1:2 (58.) Niklas Schnorr, 2:2 (70.) Alexander Arndt. – Besonderes Vorkommnis: Bethäuser hält Elfmeter von Leopold (60.). – Schiedsrichter: Dominik Wegert (Boxberg). – Zuschauer: 110.

Eigentlich war die Spielgemeinschaft kurz nach der Pause schon k.o. Nach einem Konter und dem 2:0-Abstaubertor von Müller schien dieses Kreisliga-Duell auf dem Sportplatz in Laudenberg zugunsten der Gäste entschieden zu sein. Die waren einfach cleverer im Abschluss, während Waldhausen/Laudenberg zwar viel in das Spiel investierte, aber keinen Ertrag in Form von Toren erntete.

Dazu muss man wissen, dass die Spielgemeinschaft am Mittwoch das Nachholspiel gegen Kellerkind Hettingen überraschend verloren hatte, und die Spieler deshalb eh nicht vor Selbstvertrauen strotzten. Doch letztlich waren es genau Einsatz, Lust und Leidenschaft, welche der SpG am Ende doch noch einen Punkt sicherte.

Und eigentlich, ja eigentlich, hätte die Heimmannschaft am Ende das Spiel noch gewinnen müssen; eine Vielzahl von Chancen wurde vergeben. Die Buchener durften sich am Ende bei ihrem Torhüter Marco Bethäuser bedanken, der gerade kurz vor Schluss noch zweimal prächtig hielt – und zudem nach einer Stunde Spielzeit einen Elfmeter entschärfte. Aufgrund des unebenen Platzes war es kaum verwunderlich, dass es meist nach ruhenden Bällen gefährlich vor den beiden Toren wurde. Das 1:0 Buchens sowie beide Treffer der Gastgeber fielen nach Ecken. Dazu traf die SpG noch dreimal Aluminium.

„Nur positive Effekte“

Die Moral in der Truppe stimmt also, und sowohl Matthias Schüßler (Waldhausen) als auch Andreas Albert (Laudenberg) sehen sich bestätigt, diese Spielgemeinschaft vor drei Jahren eingegangen zu sein. „Das war genau der richtige Schritt“, sagt Albert und Schüßler fügt an: „Wir haben nur positive Effekte. Wir haben diesen Weg auch bewusst gewählt.“ Trainiert und gespielt wird abwechselnd in Waldhausen und in Laudenberg.

Doch der Zusammenschluss war ja „lange geübt“; die beiden zweiten Mannschaften spielen schon über zehn Jahre gemeinsam als SG in der B-Klasse Buchen. Vor der aktuellen Saison kam da noch Heidersbach dazu.

In dieser Spielzeit gilt es nun erst einmal, „von unten weg zu bleiben“, wie die beiden Sport-Verantwortlichen der Vereine erklären. Größere Brötchen kann man in dieser Saison auch deshalb nicht backen, weil es mehrere Langzeitverletzte gibt. Die Mannschaft wird auch in der kommenden Saison im Gros zusammenbleiben; Trainer Dominik Reichert wird weitermachen und dann auch wieder einen engagierten Kreisligisten trainieren…