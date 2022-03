Mit letztem Aufgebot

Zwei Verlierer vom vorigen Spieltag treffen am Samstag um 14.30 Uhr in Gommersdorf aufeinander. Der VfR erwartet zum Spiel der Verbandsliga Nordbaden die TSG Weinheim. Der Fusionsverein von der Badischen Bergstraße hat gegen den VfB Eppingen zu Hause mit 0:3 verloren, die Gommersdorfer mussten beim SV Waldhof Mannheim II mit einer 0:2-Niederlage die Heimreise antreten.

In der Vorrunde haben die Weinheimer Gommersdorf mit 4:1 abgefertigt. Der VfR war damals allerdings stark ersatzgeschwächt. Beim jetzigen Aufeinandertreffen kann es bei den Jagsttälern wieder so sein. Im Gommersdorfer Lager schwindet immer mehr die Hoffnung auf ein Comeback von dem einem oder anderen Spieler. Zu den fünf Fehlenden vom Sonntag (Markus Gärtner, Patrick Mütsch, Max Schmidt, Alex Weippert, Uwe Walter) stoßen mit Dennis Herrmann und Dennis Petrowski noch zwei weitere hinzu.

Aufbauend wirkte auf VfR-Teammanager Daniel Gärtner über weite Strecken der Partie die Einstellung der Mannschaft am Sonntag. Die Abwehr ließ wenig zu, nur nach vorne klappte es nicht so wie es sich mancher gewünscht hatte. Die Gommersdorfer Probleme liegen eh nicht im Defensivbereich, eher im Offensiven. Mittlerweile war es die dritte Partie in Folge ohne eigenen Treffer. Ein Erfolg wäre zum jetzigen Zeitpunkt für die Hogen-Truppe enorm wichtig, denn in den nächsten Spielen werden die Aufgaben sukzessive immer schwerer. VfR-Kapitän Fabian Geissler denkt über eine Revanche nach: „Ich hoffe, dass wir dazu in der Lage sind. Wir müssen wir unbedingt punkten“. Doch nach den vielen Ausfällen muss der Rest der Truppe über sich hinauswachsen, um ein positives Ergebnis zu erreichen. eub

